Joan Gaspart: "No veo ninguna razón para que Messi se marche"

Joan Gaspart, expresidente del FC Barcelona, ha manifestado en la Cadena SER que Messi “está bien” en Barcelona y que no tiene motivos para marcharse. “No veo ninguna razón para que se vaya”.

“Yo no estoy preocupado. Creo que Messi está bien en Barcelona. Yo le fiché cuando tenía quince años. Se ha hecho un hombre en el Barça. Está a gusto. No veo ninguna razón para que se marche”, agregó Gaspart.

La noticia la dio Manu Carreño durante la noche del jueves: Messi no está contento, ha paralizado la renovación de su contrato y en estos momentos planea salir del Barcelona el año que viene, cuando sea agente libre. Gaspart cree que “Messi se va a quedar” y que no existe mala relación entre él y la directiva culé. “Yo no creo que haya mala relación ni que estemos tan mal. El Barça es un equipo muy exigente, esto es normal”.

El exdirigente culé ha reiterado que “no está pasando nada en el Barça”. Y aunque el combinado blaugrana se halle segundo con pocas opciones de hacerse con el campeonato, Gaspart ha defendido la buena labor culé durante el curso. “Las medallas de plata en las Olimpiadas no son un fracaso, sino un éxito muy grande”. Por último, ha asegurado que “el Madrid tiene que perder LaLiga” para que el Barça puede alzar el título.