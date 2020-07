El surrealista cruce de llamadas entre David Broncano y Andreu Buenafuente

El último programa de la temporada del Nadie Sabe Nada estuvo lleno de sorpresas y emociones pero también de divertidas anécdotas. Una de ellas, tiene como protagonista a Andreu Buenafuente y también a David Broncano, los dos presentadores de late night que actualmente hay en nuestro país.

La historia no es otra que un surrealista cruce de llamadas telefónicas entre ambos. "Me decía que no le llamabas", señaló Berto acerca de la historia. "Y le llamaste, y me dice Xen el productor 'dile a David que le ha llamado', y yo pensando: pero esto quiénes son, ¿papá y mamá peleados?", reflexionó Berto.

La llamada perdida sin contestación de David Broncano dio lugar a un contenido propio del cómico en su programa La Resistencia. "Lo está diciendo en el programa, que no le llamas", advirtió Xen Subirats a Andreu. "Si yo lo llamo, anulo el contenido", admitía Buenafuente.

Finalmente, Andreu reconoció que lo llamó y que en esa ocasión fue David el que no se lo cogió. Pocas personas podrían hacer comedia de una simple llamada perdida y solo como dos genios como Broncano y Buenafuente podrían utilizarlo como contenido en sus programas.