Fernando Alonso: "Todo el mundo después de ganar Le Mans me decía 'enhorabuena, pero vuelve a la F1'"

Renault anunció de manera oficial este miércoles que Fernando Alonso vuelve a la Fórmula 1 de la mano de la escudería francesa, como adelantó José Antonio Ponseti. El piloto asturiano pasó por El Larguero de Manu Carreño para comentar su próximo objetivo.

"Ha sido un día emocionante: ves la reacción de la gente y te ilusiona más. Todo deportista tenemos el animal competitivo y queremos pensar que las cosas van a salir bien. Soy consciente de que el año que viene los coches son los de ahora. Los resultados no serán los que querramos pero va a ser un año interesante para mi rodaje", comenzó a explicar.

Respecto a si sigue reconociendo al equipo de Renault desde su marcha, Alonso dijo que "quedan muchas caras conocidas, al menos la mitad". "Han ascendido. La gente que igual era mecánico, ahora es un ingeniero jefe. Han progresado. Va a estar bien reunirme con ellos", añadió.

Respecto a cuál es el objetivo para este 2020, el piloto lo tiene claro: "La prioridad son las 500 millas de Indianápolis". "Ese es el gran objetivo de este 2020. A partir de ahí trabajaré en el simulador. Y me acercaré a alguna carrera. Seguramente Monza. Después de dos años, algo se te olvida y cada equipo trabaja de manera diferente", explicó.

Sobre si ha notado que la gente le haya echado de menos en su ausencia en la F1, Alonso dijo que: "Sí, lo noté el año pasado". "Veía que estaba presente, en las declaraciones, o en los pilotos... Siempre me sentí querido. Quizás, el no dejar indiferente son esos deportistas que viene bien tenerlos en el deporte. Ojalá que la vuelta le dé un empujón, todos los deportes necesitan buenas noticias".

📻🏎️ @alo_oficial, en @ellarguero



🤩 "Como competición las pruebas de resistencia tienen algo especial"



😕 "La Fórmula 1 está muy definida, eso lo hace un poco aburrida"



🥰 "Pero todo el mundo habla de Fórmula 1. Ganando Le Mans me decían, \'enhorabuena pero vuelve a la F1\'" pic.twitter.com/7HOpQu4fac — El Larguero (@ellarguero) July 8, 2020

"Todo el mundo después de ganar Le Mans me decía 'enhorabuena, pero vuelve a la F1'"

Alonso regresa a sus 39, no obstante, afirma "sentirse mejor que cuando tenía 25". "El deporte del motor no necesita el vigor extra que necesitan otros deportes. Yo me siento mejor que cuando tenía 25. Prueba de ello es carlos Sainz. Esto es un deporte que manda el cronómetro y no te miran el DNI. Estoy a tope".

Respecto a si la F1 le parece la mejor competición dentro del motor, el piloto dijo que "no tiene una respuesta definida". "Como competición que disfrute al volante, quizás las pruebas de resistencia tengan algo especial. Compartes equipo, mucho tráfico, no duermes, es más instintivo... la Fórmula 1 está muy definida y eso lo hace muy previsible, eso le quita algo de acción. Pero es la que más gente sigue. Estos años ganando Le Mans, y al terminar todo el mundo me decía "enhorabuena, pero vuelve"

Sobre Carlos Sainz, el otro piloto español, y su llegada de cara al próximo año a Ferrari, Alosno dijo que "ojalá que Carlos tenga esa posibilidad de ganar". "Vamos a dar los dos todos por España y traer alegrías. ¿Campeón? Todas las cualidades y el talento lo tiene. Le hace falta el coche. Crucemos los dedos. No han empezado bien Ferrari, pero tarde o temprano Carlos tiene todas las cualidades para ganar", concluyó.

