Cae Nadia Calviño y España pierde posición política en Europa

La que escuchan es la voz de quién dirigirá los destinos económicos de la Unión Europea, Paschal Donohoe. Nadia Calviño, la ministra de Economía de España, no dirigirá el Eurogrupo. Ese control se va a manos de Irlanda durante dos años y medio en un mandato que es renovable. Se acaba de cerrar la votación y la acaba de perder España.

Las reacciones efectivamente se están produciendo ya, no por la conferencia, no con declaración, pero sí vía Twitter. Nadia Calviño acaba de felicitar por Twitter al nuevo presidente del Eurogrupo: "Enhorabuena Paschal por su elección, espero que trabajemos juntos para garantizar un crecimiento que no deje a nadie atrás". Es lo que acaba de decir la ministra española.

Y a partir de aquí si éstas son las reacciones que se han producido ya, las consecuencias se van a producir desde ya. En lo político la primera consecuencia obviamente es una derrota que supone perder peso para España dentro de las instituciones europeas. El presidente del Eurogrupo no tiene poderes ejecutivos, pero es el centro de todas las mediaciones económicas de la Unión Europea, así que España y el Gobierno de España pierden esa capacidad de ser fiel de la balanza y debilitan su posición en Europa.

Esa es la consecuencia política, la consecuencia económica puede ser doble. Primero porque gana la posición Irlanda, quien se ha opuesto hasta ahora a lo que había defendido España: la tasa Google, uno de los grandes recursos con los que el Gobierno español y Nadia Calviño esperaba cobrar.

Irlanda, quien controlará ahora el rumbo económico de Europa ha apostado justo por lo contrario: por rebajar impuestos, por atraer a esas grandes tecnológicas y por no cobrarlas. Esa puede ser la primera consecuencia económica. Hay una segunda. España representaba a los países del sur, los países que pedían más fondos, más créditos y más donaciones. Esa posición también acaba de caer. Esto es lo político, lo económico y habrá además consecuencia doméstica, porque el Partido Popular coloca en la posición del Eurogrupo a uno de los suyos y el Partido Socialista lo pierde aquí.

Cae Nadia Calviño, España pierde posición política. España pierde en lo simbólico, en lo político y en lo económico.