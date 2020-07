Blanca Portals, hija de una doctora fallecida: "Pienso en mi madre y me enfada que la gente olvide tan pronto"

Blanca Portals, tiene 21 años y estudia Bellas Artes. Su testimonio se quiebra por la emoción en el documental al evocar a su madre, Inmaculada Hernández, médica de Atención Primaria, fallecida el pasado 9 de mayo. "Para mí mi madre es una heroína, pero para mí. Nadie tendría que ser considerado héroe por hacer su trabajo y nadie tendría que morir por hacerlo. No eran mártires, muchos se podrían haber salvado si hubieran estado suficientemente protegidos".

Hemos hablado con ella, minutos antes del estreno de ‘Vocación’, un documental fruto del encargo que el Colegio Oficial de Médicos de Madrid hizo al cineasta Polo Menárguez, para rendir homenaje a los profesionales sanitarios fallecidos en esta pandemia.

Blanca ha recordado en 'La Ventana' cómo su madre, que estaba de baja al ser personal de riesgo por su edad, 60 años, pidió el alta voluntaria y dijo que se volvía a ayudar a sus compañeros en el centro de Salud Pavones, de Madrid. "Conociendo a mi madre no me sorprendió, era así, para ella era totalmente impensable que hubiera una pandemia y no estar ahí, en su centro de salud, que estuvieron muy desatendidos y donde todo era un horror, para ayudar a sus compañeros. Te preocupas, claro, pero tampoco piensas que iba a perder la vida".

"Querría que a mi madre se la recordase como lo que fue, una luchadora infatigable por la Sanidad Pública, alguien que siempre peleó para que hubiera una sanidad universal y gratuita para todos, y para que los sanitarios trabajasen con los medios y con las condiciones dignas que se requieren", cuenta Blanca. Por eso, espera que los aplausos del confinamiento no se queden solo en un gesto sino que se conviertan en una pelea sostenida por mejorar la sanidad pública y dotarla de los recursos necesarios.

Blanca confiesa sentirse muy enfadada al ver algunos comportamientos imprudentes. "Es como si la gente pensara que ya todo está solucionado y no recordara lo mal que lo hemos pasado. Cuando veo esas cosas y pienso en mi madre que ya no está, pienso, la gente es poco solidaria, es como si no tuviéramos memoria", lamenta.

"No somos héroes, nadie tendría que morir por hacer su trabajo"

En ‘Vocación’ no hay narración en off. Sus casi cuarenta minutos de metraje son una sucesión de testimonios y relatos de familiares de médicos fallecidos por el Covid 19. Quince hombres y mujeres con edades entre los 47 y 72 años cuyas historias se entrecruzan con un hilo conductor: el dolor que su pérdida ha dejado en sus familias y la necesidad de que sus historias no se olviden.

Con su cámara a cuestas, el cineasta Polo Menárguez hizo casi una veintena de entrevistas, incluyendo a dos médicos que enfermaron pero que sobrevivieron al Covid, y a una intensivista del Gregorio Marañón que tuvo que intubar a alguno de sus compañeros que acabaron falleciendo. "La mayoría las hice en las casas de las familias, quise buscar un entorno tranquilo, íntimo, que permitiera acercarse a los mismos espacios en los que habían vivido. Lo que más me ha llamado la atención es el valor que han tenido de abrir su corazón y hablar ante una cámara en un momento tan doloroso, han tenido una gran generosidad", nos ha contado en 'La Ventana'. "Creo que hay que poner en valor el oficio de todos aquellos cuya labor es ayudar a otros".

Muchos de los testimonios recogidos en este documental reniegan de la etiqueta de ´heroes’ y piden que esa etiqueta, aunque bienintencionada, no oculte que nadie tendría que morir por hacer su trabajo en condiciones que se podrían haber evitado con más medios de protección. "No somos héroes, somos profesionales, personas que simplemente hicieron o hicimos lo que teníamos que hacer".