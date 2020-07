Manu Carreño señala el triple problema que tendrá el Real Madrid este verano

El Real Madrid afronta un mercado movido en materia de salidas. El conjunto de Zinedine Zidane cuenta con varios jugadores que han sido incapaces de ganarse un puesto en la rotación del técnico francés y ahora viven, quizá, sus últimos días en Concha Espina. Manu Carreño, presentador de El Larguero, ha señalado tres nombres: James Rodríguez, Gareth Bale, y Luka Jovic.

Sobre este último, que llegó al Madrid el año pasado por 60 millones de euros, después de una magnífica temporada en el Eintracht de Frankfurt, ha debatido El Sanedrín de El Larguero para valorar su futuro dentro del equipo blanco y si será capaz de revertir su situación. Porque Jovic, suplente de Karim Benzema en la punta de ataque (hecho previsible), ha tenido una temporada complicada cargada de ruido extradeportivo. No ha rendido dentro del campo, se saltó el confinamiento para ir a una fiesta de su novia en Serbia y llegó a Madrid lesionado de gravedad.

“A Jovic hay que hacerle un test de personalidad. El Madrid le da la opción de su vida, y desde el primer minuto, no ha dado pie con bola. Lo único que ha hecho bien fue el acto de su presentación, cuando se le vio un tío serio. Cuando lo he visto en el terreno de juego me ha transmitido pocas cosas”, ha esbozado Antonio Romero, narrador de los partidos del Real Madrid en la Cadena SER.

Romero también ha apuntado que el Real Madrid debe actuar y reprobar a nivel público la actitud de Jovic. Que no vale, según el periodista de La SER, “la tapada” que han hecho desde el Madrid sobre la conducta de Jovic. Y que ahora el serbio se merece “un tirón de orejas”.

Jesús Gallego, conductor de Hora25 en la Cadena SER, ha agregado que Jovic ha sufrido durante este curso “un estado depresivo que tampoco ayudó”. Aunque no cree que, a nivel futbolístico, el jugador balcánico convenza a Zidane.

Por último, Javier Matallanas, colaborador habitual en El Larguero, ha afirmado que el Real Madrid no tiene intención de vender a Jovic en un futuro próximo. A pesar de los rumores que aseguran su salida, “el Madrid confía en la progresión del delantero serbio”. Los dos futbolistas que sí parecen con toda claridad que saldrán del cuadro merengue son James Rodríguez, apartado por Zinedine Zidane (tan solo ha disputado 500 minutos esta campaña), y Gareth Bale.

