El Real Madrid acaricia LaLiga. La victoria por 2-0, con goles de Benzema y Asensio, le dan a los blancos tres puntos para seguir su curso hacia ganar el título. En el Sanedrín de El Larguero, nuestros colaboradores analizan la situación del club blanco.



Antonio Romero: “El Madrid empezó el fútbol post pandemia segundo en la clasificación , lleva ocho de ocho. No h jugado sin su central más importante… El Madrid está enchufado por la gestión que ha hecho Zidane. Intentarle restar mérito a lo que está haciendo el Madrid para ganar LaLiga hoy no toca”.

Julio Pulido:"No es un juego brillante, no podemos decir que el Madrid va a ganarla con un nivel sobresaliente (…) En esta Liga hay más demérito del Barça que del Madrid”.

A quién se le atribuye LaLiga

Antonio Romero: “Es la Liga de Zidane, porque el Madrid es un club que vive por la Champions. Esta es LaLiga de Zidane porque se le ha puesto entre ceja y ceja que el equipo sea regular en todos los partidos”.

Álvaro Benito: “Zidane no quiere que pase como otros años, lo difícil ha sido irte el sábado en septiembre a las cuatro de la tarde a Granada a competir. No es más importante LaLiga que la Champions”.

Jesús Gallego: “Después de la pandemia la plantilla ha venido mejor administrada, se ha equilibrado. No es brillante, no”.

Julio Pulido: "Para mí no es la Liga de Zidane, para mí es la Liga de la vieja guardia”.

Mario Torrejon: ”Desde el club le han dado las llaves de todas las parcelas deportivas a Zidane”.

Álvaro Benito: “Zidane percibió lo que todos percibimos. El ejemplo de Paris en Champions y el partido de Mallorca, a partir de ahí hubo un cambio. El equipo da lo que da, con la vieja guardia (…) El equipo no es abrumador en lo ofensivo y es difícil que le de para ganar la Champions”.

Eliminatoria contra el City

Bruno Alemany: "¿Las opciones del Real Madrid para pasar frente al City? No sé si al Madrid le va a dar para meter dos goles en el Etihad (…) Está muy bien el nivel defensivo del Madrid y el nivel ofensivo del Manchester City”.

Jesús Gallego: "Las posibilidades del City son de un 90%, pero no descarto un milagro" "Son temibles si logran llegar a esa fase final a ocho”.

Anton Meana: "No lo vería cómo una sorpresa mayúscula que el Real Madrid gane 0-2 en el Etihad”.

Falta de minutos de Isco

Anton Meana: “Cuándo Isco juega bien, el Madrid juega mejor al fútbol. Estamos perdiendo posiblemente al mejor talento del fútbol español, me da pena llevar dos años sin disfrutar a Isco”.

Jesús Gallego: “La temporada pasada es especialmente nefasta para Isco”

Álvaro Benito: “Si con 11 partidos, más la pretemporada, más la temporada actual no le da para ponerse bien… No podemos decir cosas que no son”.