"He visto morir a 25 pacientes diarios durante la pandemia"

Con 26 años ha visto morir a 25 personas al día por culpa del coronavirus. En Hora 14 nos ha contado los motivos por los que convocan la huelga de residentes este lunes. Piden un convenio colectivo que mejore sus condiciones laborales y les posibilite un futuro al acabar la residencia. Escucha la entrevista.

Los MIR eligen especialidad

A partir del lunes los 16.000 futuros médicos que se presentaron al MIR de este año podrán elegir plaza 6 meses después de realizar el examen. La pandemia y los diferentes cambios en los métodos de elección han retrasado la asignación de especialidades y, por tanto, su incorporación al mercado laboral.

Medio año después de haberse examinado del MIR podrán elegir una de las 7.500 plazas disponibles este año. La mayoría de ellos se queja de falta de información y es que la crisis sanitaria ha obligado a retrasar los procesos de adjudicación de plazas e incluso el sistema para elegir la especialidad. “Lo he vivido con sufrimiento porque estoy parada desde hace meses. Ha habido falta de información.” Carmen quiere ser psiquiatra. No se incorporará a su destino hasta el 25 de septiembre. Está preocupada por cómo le puede afectar este parón obligado después de años de esfuerzo y de trabajo. “8 meses sin trabajar, sin posibilidad de formación. Los hospitales están sin residentes y todo el trabajo de los R1 se lo tienen que repartir entre el resto de residentes”.

Sus ganas de empezar se unen a una precariedad laboral que también afecta a los médicos residentes. A Manu le gusta la dermatología y tiene claro lo que España debe mejorar para que los médicos no se vayan a otros países. “Deben mejorar los contratos. Hay demasiados contratos temporales o de guardias y me gustaría que al acabar mi residencia la situación no fuera tan precaria.”

Igual que Álvaro, al que también le gusta la dermatología. Espera trabajar duro, pero cree que hay cosas que deben cambiar. “Deben cambiar el sistema de guardias. Que se respeten las libranzas y el sueldo base no puede de ser 1.000 euros teniendo en cuenta el esfuerzo que hemos hecho durante 7 años de carrera.”

La asignación de plazas y la elección de especialidades se hará desde este lunes y hasta el próximo 31 de julio.