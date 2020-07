Ramon Besa: "Setién denuncia cosas que se deberían haber corregido hace tiempo"

El FC Barcelona venció al Valladolid por la mínima (0-1) en un partido donde volvió a aparecer una versión pobre del cuadro culé. Los de Setién perdonaron en la primera mitad, pero fueron de menos a más y terminaron pidiendo la hora en Pucela. Quique Setién se quejó en rueda de prensa del “césped seco” y el cansancio de sus jugadores. Y Ramon Besa, periodista y colaborador habitual en la Cadena SER, ha reaccionado a las palabras del entrenador cántabro en Carrusel Deportivo.

“Setién encuentra la forma de meterse en charcos. Ya no sabe qué contar. A mí me gusta cuando interviene. Y creo que, al igual que el equipo, se niega a tirar LaLiga. Me parece que esto es un gesto de rebeldía, pero al mismo tiempo denuncia cosas que se deberían haber corregido hace tiempo, como la preparación física del equipo”, explicó Besa.

En los últimos partidos se ha podido ver a una plantilla del Barça exhausta. Que no aguanta los 90 minutos o por lo menos le está costando horrores este tramo de la competición con encuentros cada tres días. Besa cree que se trata de un combinado “fundido” cuya regresión deportiva no está siendo solo a nivel de títulos, sino también de juego. “El Barça solo domina su área. Los jugadores de arriba ya no resuelven”, añadió el periodista catalán.

Jordi Martí, periodista de la Cadena SER, ha agregado que el Barça es un conjunto “discontinuo” con pocas posibilidades de atacar la Champions con solvencia en agosto. No obstante, ha destacado las actuaciones de Sergi Roberto, Riqui Puig y Ansu Fati. Tres jugadores de La Masía que Martí ve como “las buenas noticias” del tramo final de la temporada del Barça.