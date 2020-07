Ábalos: "Los resultados en Euskadi y Galicia no son buenos pero no son los peores"

Pedro Blanco ha entrevistado en Hoy por Hoy al secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para valorar los resultados de su partido en las elecciones gallegas y vascas de este domingo.

"No son buenos pero no son los peores", ha reconocido Ábalos. "No son los que nos gustarían. Las comunidades históricas tienen procesos muy diferentes al resto".

Suertes bien distintas

Ábalos también ha defendido que "la suerte de los partidos han sido bien distinta" en Galicia y en el País Vasco. "En Euskadi, nuestro objetivo era contribuir al equilibrio del gobierno de coalición y eso se ha refrendado. Hemos subido un escaño".

El secretario de Organización del PSOE se ha referido también a los malos resultados de sus socios a nivel nacional. "Para Unidas Podemos ha sido un cambio muy grande pasar de oposición a Gobierno".

Fracaso de Casado

Lejos de hacer más autocrítica, Ábalos ha señalado como principal conclusión de la cita electoral de este domingo que "la estrategia del PP ha fracasado". "La apuesta personal de Casado ha fracasado, porque donde no se ha producido esa estrategia le ha ido mejor al PP".

"La oposición muy fuerte del PP en la pandemia ha fracasado. La incertidumbre hace normalmente que el electorado apueste por la gestión".