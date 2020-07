Igual ha llegado el momento de pedir algo más que confianza a la Casa Real

El Gobierno confía en que la Casa Real dé más pasos a favor de la transparencia el día en que hemos conocido que el rey Juan Carlos tenía una máquina de contar billetes en la Zarzuela, según Corinna Larsen, su amante, y que su abogado viajaba a Suiza para traer dinero en maletines sin declarar. Transparencia falta, sí.

En voz de Corinna Larsen, "contar con mis propios ojos". Es la amante del rey emérito diciéndole al excomisario Villarejo que se contaban billetes en La Zarzuela, que lo había visto con sus propios ojos. Estas grabaciones, filtradas por el comisario para ligar su destino al del rey, tienen un vuelo que va mucho más allá del 'caso Villarejo' porque han abierto investigación en Suiza y hoy El Confidencial publicaba algo más.

El abogado del rey emérito viajaba a Suiza a cargar fajos de billetes de entre 200.000 y 300.000 euros y los traía a España sin declarar para que Don Juan Carlos gastara. La ley prohíbe introducir más de 10.000 euros sin declarar; entre 200.000 y 300.000 traía su abogado Dante Canónica. La ley prohíbe transportar más de 100.000 euros sin declarar; entre 200.000 y 300.000 entraban en la Zarzuela. Así que, presuntamente, se violó la ley cada cinco días por encargo de Rey Juan Carlos.

Este martes el Gobierno se ha puesto del lado tanto en el Parlamento como en La Moncloa. Comisión de investigación en el Parlamento, ¿sí o no? Esta era la pregunta a la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, la no respuesta es esta: "Yo me quedaría con la parte más importante, que es claramente la fortaleza que ha demostrado nuestro estado democrático de derecho en el funcionamiento de los medios de comunicación haciéndose eco de toda la información que se está investigando y, por otra parte, con un poder judicial que mantiene abierta esa línea de investigación. Siempre hemos dicho que todas las instituciones tienen que responder ante la ley y que, por otra parte, la justicia es igual para todos".

La pregunta era comisión de investigación sí o no, pero la pregunta central y capital es, y esto puede pasar a partir de ahora, si hay que reforzar la transparencia de la corona. Esta debe ser la clave y esto decía Montero: "Cualquier avance pueda producir o no en esa materia le corresponde a la Casa Real. No es el Gobierno el que tiene que tomar decisiones en esa cuestión, sino que le corresponde a la casa Real y creo que con mi planteamiento adivinan ustedes perfectamente cuál es la opinión y cuál es la preferencia que mantiene el Gobierno". Confía en la transparencia de la Zarzuela, igual ha llegado el momento de pedir algo más que confianza.