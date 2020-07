¿Cuántos muertos más necesitamos?

Escucha la portada de Javier Ruiz en 'Hora 25':

628 nuevos contagios en las últimas 24 horas. La cifra casi se cuadruplica desde el lunes: ha subido un 282%. Las cifras para controlar los nuevos contagios son claramente insuficientes.

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha asegurado que la policía podrá pedir documentación, pero no prohibir la movilidad. Es literalmente lo que ha dicho y es todo lo que se puede hacer. Pedir, no prohibir. Ni siquiera se podrá prohibir lo que la Generalitat de Cataluña había dicho que iba a ser prohibido, las reuniones de más de 10 personas, porque ni tribunales ni la Fiscalía avalan estas prohibiciones.

Se avalan las recomendaciones y se pueden tumbar las prohibiciones. No tenemos un problema, tenemos tres: uno sanitario, otro legal y otro político.

Sanitario

En lo sanitario, los números lo dicen todo. El lunes abrimos con algo más de 100 casos y hoy van 628 y 10 muertes. El número más alto desde que se levantó el estado de alarma. Los contagios han subido un 687% en Aragón y en Cataluña se han duplicado. El problema sanitario es evidente y es el primero.

Legal

No hay una cobertura legal que permita prohibir sin un aval judicial. Muchos jueces y fiscales tumban las prohibiciones para evitar que hoy se prohíba por lo sanitario y el día de mañana, por orden del algún Gobierno, se prohíba por lo arbitrario. Estas prohibiciones están cayendo todas ellas.

Político

El estado de alarma, el botón que permitiría ahora mismo aunque fuera de manera parcial frenar la movilidad y la expansión de los contagios, es un botón que nadie quiere pulsar. Los gobiernos autonómicos no lo quieren pedir, y el Gobierno central, según ha sabido la Cadena SER, todavía no lo está contemplando. No lo contempla de momento, ya que si no funcionan las medidas paliativas tendría que replantearse esta posibilidad.

Sería el último recurso. Por ahora el Gobierno no va a intervenir. Considera que Aragón y Cataluña están tomando las medidas adecuadas. Fuentes consultadas por la SER aseguran que Aragón responde bien desde el principio y que Cataluña, aunque actuó tarde, está siendo contundente. Si estas medidas no dan resultado, se plantearía otra estrategia contemplada en el plan contra los brotes aprobado este jueves.

Solo se llegaría al estado de alarma selectivo, por zonas, si no funcionan esas acciones y tendría que solicitarlo el gobierno autonómico en cuestión. Si debiese prolongarse más de 15 días, necesitaría el aval del Congreso. El Gobierno teme no tener apoyos políticos suficientes y las consecuencias que tendría la vuelta al estado de alarma desde el punto de vista económico.

Con todos estos problemas, preguntas: