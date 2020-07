"¿No se considera contactos a los compañeros de vestuario?": Javier Ruiz, crítico con La Liga y el Fuenlabrada

Atención al que sigue siendo, en torno al coronavirus, el gran escándalo. El brote del C.F. Fuenlabrada va ya mucho más allá de lo deportivo. Hoy, la Xunta de Galicia denuncia ante la Fiscalía a un equipo que viajó con enfermos entre sus filas y que pretendió volver antes de tiempo. La situación va a llegar a los tribunales. La Xunta de Galicia va a plantear denuncia ante la Fiscalía, ya que el ayuntamiento de A Coruña entiende que pudo haber una conducta imprudente por parte de la Liga de Fútbol Profesional que pudo provocar numerosos contagios. Por eso, el Ayuntamiento reclama a la Fiscalía la apertura de diligencias informativas para que se aclaren hechos con riesgo para la salud pública.

Sigue habiendo preguntas que trascienden, con mucho, el deporte. ¿Cómo se pudo viajar así? ¿Cómo se pudo permitir? ¿Cómo se intentó devolver a los jugadores antes de tiempo, cuando ya estaban enfermos? ¿Cómo pasó todo esto y por qué los protocolos no funcionaron? ¿No se informó a la Comunidad de Madrid? No se sabía, decía hoy que el vicepresidente Ignacio Aguado. "Ese caso positivo detectado en primera instancia el sábado, si no recuerdo mal dentro del propio club deportivo, no se notificó a Sanidad. En concreto, nos extraña que el laboratorio encargado de las pruebas no notificara de forma inmediata ese PCR a la Consejería de Sanidad".

Hoy los clubes empiezan a señalar a La Liga y a su presidente, Javier Tebas, hoy el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, decía que hay lazos familiares entre el presidente Tebas y el equipo al que se permitió el viaje.

Sigue habiendo muchas preguntas que van mucho más allá de lo deportivo y solo algunas respuestas. La última la acaba de dar el CSD, que ha emitido un comunicado considerando muy grave que el Fuenlabrada viajará A Coruña el lunes sabiendo desde el domingo por la noche que había cuatro positivos en la plantilla del club madrileño. Afirma el Consejo Superior de Deportes que el Fuenlabrada incumplió los protocolos, que el club madrileño es el responsable de aplicarlos y la Liga de Fútbol Profesional debe garantizar la aplicación de estos protocolos.

Sigue habiendo demasiadas preguntas sin respuesta en torno a La Liga. Primero, cuatro miembros del equipo dieron positivo el sábado y se quedaron en Madrid. ¿Cómo se dejó viajar a los demás? Segundo, el protocolo obliga a aislar a los contactos estrechos. ¿De verdad la Liga y el equipo no consideran contactos estrechos a los compañeros de vestuario? Tercero, ya en A Coruña, el equipo reporta seis contagios más. El Fuenlabrada dice que no se han contagiado en los entrenamientos, porque se ha respetado la distancia de seguridad. ¿Cómo se produjeron entonces los contagios? ¿En qué circunstancias? ¿Qué hizo el club para controlarlos?

Y por último, a las 20:17 de la tarde se comunican los positivos a las autoridades sanitarias. Pero La Liga reserva después un vuelo para que los jugadores regresen a casa, ya enfermos, con positivos confirmados. ¿Se pretendía de verdad embarcar en un avión a contagiados para que contagiaban más? ¿Cómo es posible? La respuesta probablemente no sean lazos familiares. La respuesta probablemente no sea ni el fútbol ni que La Liga se consideran por encima de la ley. Pero las respuestas no pueden estar por debajo de una mínima inteligencia, así que seguimos esperándolas.