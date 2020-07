Sandoval: "Tengo miedo de que en septiembre volvamos a confinarnos y que LaLiga no empiece otra vez"

José Ramón Sandoval, entrenador del Fuenlabra, pasó por El Larguero para explicar cómo están viviendo el confinamiento en un hotel de A Coruña y la polémica desatada tras la suspensión del partido contra el Deportivo.

"Es uno de los golpes más bajos que he tenido estos días. El mundo del fútbol se ha preocupado más de otras cosas que de la salud de sus compañeros, emitiendo comunicados que solo se han dedicado a mirar su bienestar. Te vienes a abajo. Ves ruedas de prensa y lo primero que hacen es atacar. Lo más bonito y elegante habría sido interesarse por la salud de nuestros jugadores. Luego que pelearan lo que tengan que pelear", comenzó a explicar.

"Me entristece que de un mal de equipo se quiera sacar un beneficio de competición. Laliga apostó porque no se hicieran ERTEs, ahora tenemos que apostar por la nueva normalidad. Tengo que ser realista: me entristece que gente con la que tenemos mucho contacto no haya aparecido. En los entierros se ve quién te quiere y quién no".

"Me da miedo que nos confinen en septiembre y no se reanude LaLiga"

Respecto a las declaraciones de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, Sandoval dijo que "los políticos están haciendo de las suyas". "El Fuenlabrada no ha traído una guerra biológica. Al contrario, nos hemos aislado. El protocolo no ha fallado, pero esto nos ha tocado a nosotros y esto le puede pasar a cualquier otro equipo", añadió.

"Me da miedo que nos vuelvan a confinar en septiembre y que no empiece LaLiga. Nosotros hemos sido muy responsables y nos hacen mucho controles. Y mira lo que ha pasado", añadió Sandoval.

"Vemos que desde fuera nos acusan de cosas que no son reales. Nos hemos puesto al servicio de LaLiga y hemos seguido al protocolo. Hemos tenido la mala suerte de que en la última jornada, donde más nos jugábamos", explicó.

"Cuando nos dijeron que había ocho positivos nos vinimos abajo"

El entrenador del club madrileño explicó cómo recibió la noticia de la suspensión del partido. "Cuando estaba preparando la charla para ir al campo, nos dieron la noticia. La suspensión es correcta. Cuando nos dijeron que había ocho positivos nos vinimos abajo. Nosotros pasamos a un segundo plano toda la ilusión del partido. No pusimos ninguna pega, facilitamos todo", explicó.

El entrenador explicó que él mismo pasó el virus hace meses y tiene anticuerpos. "Me han dicho que puedo donar plasma. Según el doctor, es como si tuviera tres vacunas puestas. Tengo algo más de libertad, pero sin salir de la habitación", explicó.

Respecto a cómo se encuentran los jugadores, Sandoval afirmó que "están preocupados". "Lo primero fue ponerse en contacto con su familia para avisar a todas las personas con las que tuvieron contacto. Nos han ayudado a rastrear para saber con quién estuvimos", concluyó.