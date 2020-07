Luis Garicano califica como "extremadamente positivo" el acuerdo de la Unión Europea

El Parlamento Europeo debate este jueves el acuerdo alcanzado por los líderes de la Unión Europea de un presupuesto a largo plazo para la recuperación económica. El presupuesto plurianual del organismo será complementado con un fondo de 750.000 millones de euros, de los cuales, 390.000 millones, serán a través de transferencias directas.

"Hay que estar muy satisfechos. El sentir es extremadamente positivo, ha sucedido algo que ninguno pensábamos que fuera posible", explicaba en primera instancia el eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano, en una entrevista en Hoy por Hoy.

No obstante, Garicano aseguraba que no es fijo que el Parlamento Europeo apruebe estos presupuestos y que existía la posibilidad de que los rechazase. Ante esto, señalaba que quieren que haya una inversión suficiente en "gastos de futuro" y que haya mecanismos de control para que países como Hungría o Polonia no gasten las partidas del fondo para "construir regímenes autoritarios".

Por último, sobre el papel de su partido en España y una posible negociación de los presupuestos con el Gobienro, el eurodiputado indicaba que "trabajan en sacar cosas adelante para todos los españoles" y que evitarán caer en "populismos"