Los vídeos que muestran agresiones y vejaciones a menores tutelados por la Comunidad de Madrid

En la imagen, un niño empapado bajo la lluvia que quiere acceder al centro donde está tutelado por la comunidad. Quien graba la escena con su teléfono móvil en septiembre de 2019 es uno de los vigilantes de seguridad de las instalaciones, que se burla del menor: "¿Te quieres echar unas risas? ¡Mira! [dirigiéndose a un compañero] ¡Vamos cabrones, joderos! Ven, que te abro, llama al timbre, ¡corre! Llama para que te abran, llama, llama, abre, abre, llama al timbre que si no no se enteran [carcajadas porque no le abre después de que el menor toque el timbre del centro para intentar entrar y refugiarse de la lluvia]. ¡Ah, te jodes! Eso es para que te escapes otra vez. ¡Hala, a tomar por culo!”.

Además de la burla, otros trabajadores del Centro de Primera Acogida Isabel Clara Eugenia aseguran que el vigilante no solo impidió la entrada del menor tutelado por la Comunidad de Madrid, sino que además extendió su humillación al compartir el vídeo en el chat en el que están todas y todos los trabajadores de esta residencia infantil.

Uno de esos profesionales, que llevan años reclamando más medios y mejores instalaciones para hacer frente al aumento en la llegada de estos chavales, fue el que hizo llegar su malestar por ese vídeo humillante grabado por ese vigilante.

El vídeo fue difundido fuera de ese chat interno y esas imágenes acabaron llegando a su vez a la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid. Desde esa Dirección, al saber de la existencia del vídeo vejatorio, anunciaron “medidas inmediatas”, aunque se desconoce qué decisiones concretas se tomaron con los dos vigilantes que filmaron la escena.

La ultraderecha ha puesto en el disparadero a este grupo de chicas y chicos que suelen llegar solos a España, la mayoría procedente de Marruecos. La maquinaria de la criminalización hacia ellos se ha desencadenado especialmente tras la irrupción de VOX en la escena política. Sin embargo, nunca o casi nunca se les escucha a ellos, a los protagonistas de una infancia migrante que al llegar a España se encuentra con un sistema de acogida que en la mayoría de las comunidades autónomas manifiesta carencias importantes. Especialmente señalado ha estado siempre el de la Comunidad de Madrid, donde suelen dirigirse muchos de estos chavales, como a Andalucía, Cataluña y Euskadi, los lugares que más jóvenes tutelados de este perfil contabilizan.

Estos vídeos que difunde hoy la Cadena SER suponen una de las primeras ocasiones en las que se puede observar lo que sucede cuando se producen incidentes en las instalaciones de la Comunidad de Madrid o en los pisos de las entidades a los que la Comunidad adjudica los cuidados de estos menores.

Precisamente, otro vídeo muestra como un policía local golpea en la cara a uno de los chavales en uno de esos pisos de una de esas entidades, en presencia también de agentes de la Guardia Civil. El resultado, según el informe médico, fue la perforación del tímpano. Sucedió en pleno confinamiento por la pandemia del coronavirus, en abril de 2020, cuando una disputa entre algunos de los chicos y dos educadoras sobre la hora de apagado de la red wifi del piso acabó con una llamada a las autoridades policiales.

En el vídeo grabado en el salón de este piso se observa como varios agentes forcejean con dos menores y es un policía local el que golpea la cabeza de un chico a la vez que lo empuja contra la pared, el sonido del golpe es fuerte, el chico describió que “le explotó el oído y el resultado según el informe médico fue la perforación del tímpano. Según el relato del chico, la policía siguió golpeándole y le “pisaron la cabeza” y finalmente él y otro menor pasaron la noche en comisaría.

El tercer vídeo al que ha tenido acceso la SER constata las pésima condiciones de acogida del Centro de Hortaleza en noviembre de 2018. En las imágenes se ve a decenas de niños durmiendo en el suelo sobre colchones. Grabado por un chaval del centro muestra la precariedad de estas instalaciones de la Comunidad de Madrid.

Un sistema de acogida en tela de juicio

El Defensor del Pueblo, ONG como Save The Children, la Fundación Raíces, Unicef y otras muchas entidades llevan décadas reclamando un cambio en el sistema de tutela y acogida de estos menores que llegan solos a España.

Dos de los episodios que aparecen en estos vídeos, que desvela la SER, forman parte del extenso informe Violencia Institucional en el sistema de protección a la Infancia elaborado por Fundación Raíces a partir de testimonios anónimos de trabajadores de esos centros de tutela y de los propios menores tutelados que denuncian haber sido víctimas de estas vulneraciones de sus derechos.

Solo en los últimos 4 años la Fundación Raíces ha atendido a 537 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que han sufrido algún tipo de vulneración de sus derechos por parte de distintas administraciones públicas españolas. De ellos, 349 han visto sus derechos vulnerados mientras se encontraban bajo la guarda y/o tutela de la Comunidad de Madrid y es aquí donde han documentado 50 episodios de violencia física y psicológica en los que 55 niños, niñas y adolescentes refieren haber sufrido agresiones por parte de vigilantes de seguridad, educadores o por agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, mientras residían en recursos del Sistema de Protección de Menores de la Comunidad Autónoma de Madrid entre octubre de 2016 y junio de 2020.

“[Esta violencia] se ejerce con independencia del lugar de origen. En el informe hemos constatado también algunas agresiones hacia niños españoles, como el de una niña madrileña embarazada que sufrió una patada en el abdomen por parte de una educador y le provocó el aborto” señalan desde Raíces.

De todas estas agresiones 30 han acabado en procesos judiciales. Según este informe, casi la totalidad de los casos se han dado en las Residencias Infantiles de Primera Acogida Isabel Clara Eugenia y Hortaleza, de gestión pública directa, aunque entre ellos se encuentra también el caso que afectó a ese grupo de niños en un piso gestionado por una fundación privada y cuyas imágenes han sido desveladas por ese vídeo que publica la SER.

Algunas trabajadoras del centro de Hortaleza han difundido en las últimas horas un audio en el que se muestran indignadas por la falta de defensa de la Comunidad de Madrid: "Estamos cansados de las mentiras, calumnias y sandeces de la Fundación Raíces sobre nosotros. Lo que nos tiene indignadas es la falta de respuesta por parte de la institución a la que representamos. Si desde 2016 que ellos dicen que están haciendo acopio de denuncias no ha habido condenas a trabajadoras de nuestros centros y si a menores por habernos agredios a algunos trabajadores. Pero la Fundación Raíces está continuamente calumniándonos y la institución no nos defiende o se querella contra ella”.

Estos trabajadores del centro de Hortaleza insisten: “Existe la situación de maltrato, efectivamente, por las deficiencias de las instalaciones y la falta de recursos que venimos denunciando los trabajadores desde hace mucho tiempo, hemos hablado en repetidas ocasiones del hacinamiento y mala situación de las instalaciones y del deterioro por el hacinamiento, estamos profundamente indignados”.

No obstante, el informe de la Fundación Raíces está plagado de documentos oficiales como las denuncias presentadas, informes médicos y fotografías que muestran las secuelas de los golpes de los que manifiestan ser víctimas los menores.