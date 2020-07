Fernando Vázquez: "Perdimos la categoría porque no jugamos un partido"

Fernando Vázquez, entrenador del Deportivo, ha pasado por El Larguero en plena polémica tras el aplazamiento del Deportivo - Fuenlabrada por el positivo en coronavirus de varios jugadores del conjunto madrileño. A día de hoy hay un total de 12 positivos, y una guerra abierta entre clubes, Liga y CSD.

El técnico cree que: “Es algo injustificable que un equipo sea descendido sin poder disputar el partido que le tocaba. Me siento discriminado y traicionado por la Liga”.

A día de hoy se sigue preguntando “¿Por qué no se optó por suspender la competición? Todavía no sabemos la respuesta” y asegura que “que la competición esté vulnerada es evidente”. Además, recuerda que no son los únicos afectados: “Aquí hay muchos perjudicados, hay muchos clubs que no querían jugar… El señor Tebas debería contestar”.

Recalca que: “Las cosas no ocurren por casualidad. No estoy acusando al Fuenlabrada, pero si hay un positivo alguien tiene que comunicarlo”., y aunque no se atreve a dictaminar si el protocolo funcionó o no, comenta que: “El protocolo de LaLiga estaba por encima de la sociedad civil. Ese protocolo fue aprobado en contra de todos los médicos de LaLiga”.

Desde el club ya se pronunciaron sobre el partido aplazado contra los madrileños, asegurando que si la jornada no se suspendía, los gallegos no jugarían: “Como entrenador me gustaría jugar, pero no me siento responsable de ese partido”.

Aunque la temporada del Deportivo no ha sido brillante, y actualmente es equipo de Segunda B, su entrenador cree que: “Perdimos la categoría porque no jugamos un partido, porque nadie es tan listo como para saber lo que habría ocurrido”.