Carlos Lariño, médico del Deportivo: "Es difícil saber cuándo los jugadores del Fuenlabrada podrán competir"

El médico del Deportivo de la Coruña, Carlos Lariño, ha declarado en El Larguero que no existe una fecha fija para saber cuándo los jugadores del Fuenlabrada infectados por coronavirus podrán volver a competir. Lariño ha señalado que el virus provoca dolores musculares y que a pesar de que muchos futbolistas se encuentran bien o con síntomas muy leves, sería “reprobable” obligarles a jugar después de superar la infección.

“Yo no me lo puedo ni imaginar. Tener a los jugadores diez días con una enfermedad muscular… Es difícil saber cuándo podrán competir. Cuando estuvimos dos meses parados, teníamos miedo de las lesiones musculares. Pues imagínate un parón de diez días en un sitio que no es tu casa, con fiebre, medio deshidratado. Me parece reprobable que te digan que debes jugar varios días después”, ha explicado el médico.

A pesar de que el Fuenlabrada se desplazó a La Coruña con varios test negativos, tal y como afirmó su presidente Jonathan Praena en la Cadena SER, Lariño ha afirmado que “un test negativo no te garantiza que no estés infectado”. Según el experto, una persona puede dar positivo 48 horas después de una prueba PCR. “Hay un brote en grupo y es como si estuvieran todos infectados. Tienes que asumirlo y aguantar diez días”, agregó Lariño.

El médico del Deportivo ha querido subrayar la gravedad del asunto (el Fuenlabrada ya acumula 28 contagiados) y ha remarcado que en estos momentos lo más importante es la salud de los jugadores.