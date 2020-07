Cristóbal Márquez, futbolista del Fuenlabrada: "Queremos jugar"

Cristóbal Márquez, futbolista del Fuenlabrada contagiado por coronavirus, ha repasado en El Larguero cómo está viviendo el conjunto madrileño la cuarentena que está pasando en A Coruña después de conocer que 28 trabajadores del club (jugadores y miembros del cuerpo técnico) han dado positivo. Márquez ha asegurado que la plantilla está preocupada por todo lo que se les ha venido encima, pero ha afirmado que el equipo quiere jugar el partido contra el Deportivo y “defender en el campo” todo el trabajo de la temporada.

“Queremos jugar el partido. Entendemos que ha sido una situación muy extraordinaria. Solo pedimos que si hay cabida para jugar el partido que por favor se ponga una fecha”, ha subrayado el futbolista del Fuenlabrada.

Márquez ha detallado la línea temporal desde el sábado, cuando el Fuenlabrada comenzó a realizar los test previos al duelo ante el Deportivo, hasta el lunes, momento en el que LaLiga suspende el encuentro y confina a los jugadores del club español. Hubo muchos test entre esos días. Y cuando los jugadores vuelven a realizarse pruebas antes de subirse al autobús, Márquez ha remarcado que no vio “normal” tanto procedimiento. “Aterrizamos el lunes, nos reúnen a la hora de la merienda y nosotros vemos que varios compañeros no bajaban, que son los que han dado positivo”, ha agregado Márquez.

El jugador del Fuenlabrada no cree que hayan sido “engañados” y tampoco se siente en el centro de una batalla entre despachos. No obstante, sí ha admitido sentir temor por un posible descenso administrativo que se está barajando sobre el Fuenlabrada si se confirma que no cumplió el protocolo sanitario. “Llevo cuatro años aquí peleando por un ascenso y haber subido a esta categoría no se va a volver a repetir. Sería muy injusto y no sería algo normal. Espero que no sea así”.