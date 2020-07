En el coronavirus, la oposición quiere más confrontación que solución

Escucha la portada de Javier Ruiz en 'Hora 25':

El ruido político vuelve por encima del sanitario. Hoy, en torno al comité técnico de sabios que asesoraba al Gobierno en la desescalada. El Gobierno lo ha hecho a través de una respuesta a través del defensor del pueblo. El Ejecutivo ha admitido que no hubo decisión de sabios para que cada autonomía tomara o no el salto a la siguiente fase. Esto mismo lo ha confirmado Fernando Simón. "No había un comité de desescalada, hay un comité científico y hubo otros comités (...) los informes de las fases eran responsabilidad del ministerio de Sanidad", ha asegurado Simón.

El PP ha querido leer en esto, sigue queriendo hacerlo, un sesgo político. Una forma de decir que se penaliza, sin decirlo, a Madrid, por ejemplo, a la que se retrasa. Los datos epidemiológicos aparentemente no cuentan, era un sesgo político, según ha dicho hoy Cuca Gamarra. "Si no había comité de expertos... ¿quién ha tomado las decisiones? Porque estamos ante decisiones políticas y no técnicas", ha aseverado la popular.

El Gobierno ha intentado aclararlo. Hay un comité que diseña el panorama de la desescalada, pero las decisiones de qué comunidad pasa no es de un comité externo, sino de los funcionarios de Sanidad. Esta versión de Illa, hoy otra vez más, se ha repetido hasta la saciedad. Hoy, otra vez. "La responsabilidad última, como no puede ser de otra manera en un estado democrático, del ministro de Sanidad. ¿Y cómo he tomado yo esa decisión? En base a informes técnicos que me remitía la directora general de Salud Pública, como corresponde. ¿Y de dónde venía esa directora de Salud Pública? De centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. ¿Y cómo hacía este informe en doctor Simón? Con el grupo de técnicos que tiene trabajando en el CAES. No se creó un comité al margen de la administración. Se hizo así y lo contamos y los informes, al final de cada fase, se hicieron públicos".

Se está intentando buscar, lo hace la oposición, una contradicción que se puede despejar fácilmente si se quiere comprender. Hubo efectivamente un comité que diseñó la desescalada. Lo formaban Raquel Yotti, Manuel Muñiz, Cuerpo Caballero... Hay un largo historial de personas que decidieron qué distancia social se iba a atender, cómo iban a ser las fases, qué requisitos debían cumplirse... Todo aquello fue el comité quién lo diseñó. Nunca hubo un comité que decidió quien pasaba o no de fase. No ocurrió lo que insinúa el PP, en castellano. No decidieron si Madrid pasaba o no pasaba.

Hubo un comité de diseño, claramente marcado, y una ejecución que se tomaba en el ministerio, como Sanidad admitió desde el primer momento. Se sigue buscando una contradicción que no existe. Se puede entender si se quiere, el problema es que en el coronavirus la oposición parece querer más confrontación que solución. Parece querer encontrar más culpables que respuestas.