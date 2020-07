La patronal de las residencias carga contra el Gobierno de Aragón: "¡Me da miedo! ¡Necesitan más personal!"

Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia (CEAP), ha explicado en Hoy por hoy que la amenaza del COVID-19 en las residencias es muy diferente a la del mes de marzo, pero ha reconocido estar sorprendida porque aún "no se han hecho los deberes".

Pascual cree que el sector sí ha cumplido con sus obligaciones —la provisión de EPI o la consideración de que un solo caso es un brote—, pero ha denunciado que para poder aislar a los contagiados necesitan "más dinero y más personal".

Según el estudio ¿Estamos preparados para el Covid?, presentado este jueves, la mitad de las comunidades siguen sin estar preparadas para proteger a las personas mayores que viven en residencias frente a posibles rebrotes de COVID-19. Pero Pascual ha cargado, sobre todo, contra el Gobierno de Aragón, donde en los últimos días se han registrado varios brotes en centros de mayores.

"Tienen un ratio personal muy bajo, de los más bajos de España. Yo siempre he dicho que no podría trabajar en Aragón. ¡Me da miedo!", ha asegurado con vehemencia. "El Gobierno de Aragón no ha hecho nada. No ha puesto EPI. ¡Necesitan más personal! Aragón tiene que hacer los deberes".

La responsable de la CEAP ha aclarado que la situación no es la misma en toda España y que no es partidaria de restringir las visitas a las residencias de forma preventiva. "Se puede cerrar cuando sea necesario, por supuestísimo, pero no siempre", ha dicho. "Se pueden hacer visitas si todo el mundo cumple con las medidas de seguridad. Y no se le puede pedir a los trabajadores de residencias —más de 200.000— que se aíslen del mundo. No lo hace nadie. ¡Ni los sanitarios!".

Pascual ha denunciado que "no hay un plan de contingencia que sectorice y no se puede sectorizar si hay falta de personal". Un asunto clave, en su opinión, por sectorizar los centros ayuda a prevenir los contagios que, como ha recordado, en el caso de los ancianos, a menudo puede resultar normal.