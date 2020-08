David Bowie y la trilogía salvaje berlinesa

Tras una etapa intensa y agitada tanto en lo personal como en lo profesional, David Bowie decidió huir, escapar de todo, también de sí mismo. Junto a su amigo Iggy Pop hizo la maleta y tomó un avión rumbo a Berlín.

Portadas de los tres discos berlineses de David Bowie / CADENA SER

En la capital alemana el músico se alejó de las drogas y vivió un periodo de expansión. “Iggy y yo pensamos que había llegado el momento de dejar las drogas y fuimos tan listos que nos fuimos directos desde Los Ángeles a la capital europea de la heroína”, explicaba el músico años después en una entrevista. “No fue el movimiento más inteligente que podíamos hacer, pero la verdad es que no lo sabíamos, parecía un lugar romántico, histórico e interesante, el punto de entrada a Europa de muchas corrientes artísticas. Pensamos que si no éramos capaces de escribir allí no podríamos hacerlo en ningún otro lugar y además conseguimos limpiarnos”, añadía.

La etapa berlinesa de Bowie dejó varios discos de una creatividad tremenda y cambiaron el rumbo de la carrera y de la vida del músico. Low, Heroes y Lodger son discos extraños, marcados por la influencia de Brian Eno, pero fueron claves en su carrera y tuvieron más éxito comercial del que su sello esperaba.

