Marina Subirats, socióloga: "Los jóvenes no se sienten responsables de lo que les ocurre a los mayores"

En las últimas semanas, los jóvenes están siendo el centro de las críticas por su responsabilidad en los rebrotes de coronavirus en España. Imágenes de chicos y chicas de fiesta y sin mascarilla han encendido las alarmas e incluso, desde la Organización Mundial de la Salud han tenido que llamar la atención a la gente más joven y advertirles de que “están en peligro, que no son inmunes al coronavirus y que pueden contagiarlo a otras personas”.

Hace unos días, la socióloga Marina Subirats escribió un artículo en El Periódico de Cataluña sobre la rebeldía o irresponsabilidad de los jóvenes y nos ha acompañado en La Ventana precisamente para analizar el papel de la juventud y su comportamiento frente a la pandemia.

Aunque hay que destacar que no todos los jóvenes están siendo irresponsables, según la socióloga “es evidente que hay una parte de los jóvenes que tiene una actitud como si lo que ocurre en el país no fuera con ellos”. Y señala que una parte de su comportamiento se puede interpretar como una “protesta en el sentido de que no como se les han cerrado muchas oportunidades (laborales, económicas y sociales), ahora no quieren ser responsables”.

Subirats también analizó que el origen de esa rebeldía está precisamente en el hecho de ser jóvenes “muchas cosas avanzan por la rebeldía de aquellos jóvenes que buscan nuevas cosas, pero en este caso es una rebeldía negativa”.

“El hecho de que tengamos un sistema de pensiones y los jóvenes no tengan que ser responsables de los mayores, hace que no se consideren responsables y hay cierta desconexión”, explicó Subirats.

“Los jóvenes en general no se sienten responsables con lo que les ocurre a los mayores porque la mayoría piensan que tienen que pasarlo bien y divertirse, y que se ocupe otro de los mayores. Ellos no lo ven como un problema”, ha dicho la socióloga durante su intervención. E incluso, destacó que cada vez hay una mayor brecha entre generaciones “mucho más que en el pasado” en cuanto a referencias culturales o formas de pensar.

Por último, reflexionó sobre sus derechos y deberes asegurando que “algunos jóvenes que solo piensan en salir de fiesta ven estos meses como perdidos. Pero haber vivido una experiencia como esta puede ser ganar y muchos han dedicado el confinamiento a leer, pensar o hablar con sus padres”.