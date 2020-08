Bernardino León, sobre el paradero del rey emérito: "No hay razones para justificar la falta de transparencia"

Escucha la entrevista a Bernardino León en 'Hora 25':

El exsecretario de estado de Presidencia entre 2008 y 2011, Bernardino León, ha pasado por 'Hora 25' para valorar la marcha del rey emérito Juan Carlos I y la situación que rodea a su paradero, que está rodeado de silencio por parte de La Zarzuela. No hay ninguna información oficial sobre el paradero del rey emérito, algo que el exsecretario de Estado de Presidencia no cree correcto. "Debería hacer público por imperativo democrático (...) No hay razones para justificar esa falta de transparencia", ha asegurado Bernardino León, que incluso ha dicho no entender esta decisión desde el punto de vista comunicativo.

Cuestionado sobre si atisbó en Juan Carlos I algún tipo de actitud similar a las que habría presuntamente cometido, Bernardino León ha asegurado que él nunca escuchó hablar de Corinna hasta que salió de La Moncloa y además ha asegurado que en ningún momento el rey emérito le pidió mantener ninguna reunión de este tipo.

Creo que sí, lo creo primero por imperativo democrático. La sociedad se merece una absoluta transparencia, imagino que en eso trabajan el Gobierno y la Casa Real. Deben ser conscientes de ello. No hay razones para justificar esa falta de transparencia.

Creo que no hay nada que ocultar. En el momento que haya citaciones, si las hubiera, estoy convencido que el rey emérito volvería y respondería antes estas situaciones.

No entiendo muy bien que, desde el punto de vista de comunicación, se oculte algo que tarde o temprano, más temprano, se va a saber.

Creo que el Gobierno ha hecho lo que debía hacer y creo que el enfoque de Sánchez ha sido el adecuado. Esta es una cuestión, y en eso no voy a contestar de una perspectiva de buena o mala comunicación sino de lo que creo necesario para el país, que se ha abordado desde un enfoque adecuado.

Es una persona presente en la transición y en la lucha por la democracia. A los jóvenes les cuenta mucho imaginar el clima que se vivía (...) La monarquía es una parte fundamental. El debate no debe abordarse con frivolidad. Los comportamientos individuales, y lo hemos visto en otras instituciones y con otros presidentes, deben responderse y las instituciones no tienen por qué verse afectadas.

El rey recibió en el pasado otras donaciones, creo que se ha hablado de esto otros días, por ejemplo, de la residencia de La Mareta. El rey era una persona con una actividad hipercontrolada, con un servicio pleno al país y con una agenda que no terminaba. No era una persona con grandes espacios para la vida privada. Imaginar este tipo de situaciones era difícil. Probablemente se hayan ido dando a lo largo del tiempo, pero no en aquella época.

Jamás me pidió que tuviera ningún tipo de reunión. Yo no tuve conocimiento de la existencia de Corinna hasta que salí de La Moncloa. No he coincidido con ella en ningún sitio, por lo menos en mi caso. Ignoro si ha habido otras actitudes o peticiones de esta naturaleza, pero en mi caso y hablando en el caso del presidente del Gobierno en los años que estuve como secretario general de la Presidencia, en absoluto.