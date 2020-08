Rafa Mayoral vincula la causa abierta contra Podemos con la moción de censura: "No tiene ninguna consistencia"

El secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, Rafa Mayoral, ha pasado este jueves por los micrófonos de Hoy por hoy tras conocerse que un juez ha imputado a Podemos, a Juanma del Olmo y a varios cargos en la causa sobre la financiación del partido. Mayoral considera que esta causa "no tiene ninguna consistencia" porque "no hay aportación de indicio delictivo" sino que "son suposiciones todo".

Rafa Mayoral cree que esta causa, como otras anteriores contra el partido, no tiene "ni pies ni cabeza" y "viola las mínimas garantías procesales". Recuerda que en su día "Victoria Rosell no se pudo presentar a las elecciones porque hubo una trama criminal para impedirlo": "Hoy se nos quiere sacar del Gobierno",afirma, y apunta a la personación de Vox en el procedimiento, "que ha participado en todas las diligencias desde el principio" y sin presentar fianza, "como se exige a toda acusación popular". Por eso, vincula la futura moción de censura impulsada por la fuerza de ultraderecha con esta imputación: "Esto no es ningún secreto, lo dicen ellos públicamente".

La formación morada piensa que con procedimientos como este "se está atacando el proceso democrático en nuestro país" y ya ha recurrido todas las diligencias. Insisten en que las cosas que pasan con Podemos "no pasan con nadie": "Decir que que nuestra caja de solidaridad, que dediquemos el 15% a proyectos sociales, sea una caja b, es un insulto", sentencia Mayoral, que cree que todo esto trata de disuadir a los ciudadanos que quieran dar el salto a la política para poner en cuestión a los poderes de nuestro país.