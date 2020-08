Rafael Santandreu: "No sabemos cuál es el sentido de la vida, pero por supuesto que lo tiene"

La primera reflexión de Rafael Santandreu en 'La Ventana' hacía alusión al sentido de la vida. Ese trazo filosófico sobre el que reflexionan a menudo, no solo los teóricos sino también películas y artistas, pero que sigue conllevando grandes incógnitas. "No es cierto que vivir no tenga sentido, es que nosotros, los humanos, no sabemos cuál es ese sentido, pero por supuesto que lo tiene", aclara Rafael Santandreu, para quien la vida es algo "tan brutal y milagroso que no lo podemos entender, pero eso es una buena noticia".

"Podemos encontrar el sentido en cualquier lado porque el ser humano tiene una capacidad brutal para emocionarse", por ese motivo, para el psicólogo Santandreu la solución pasa por "escoger cualquier interés y hacerlo sagrado". De nosotros mismos depende la pasión con la que nos desenvolvamos en las distintas facetas de nuestras vidas, y por ello, cuando "activamos la queja, todo nos parece mal". Para hacer frente a esta realidad, Santandreu fijó su gran modelo de fortaleza emocional en Stephen Hawking, quien solía afirmar que "quejarse es inútil y una pérdida de tiempo; no lo pienso hacer".

"Separarse no es terrible"

El divorcio entre Brad Pitt y Angelina Jolie, que dura ya cuatro años, añadía un capítulo más ayer. La actriz ha pedido que aparten al juez que lleva su caso, por no haber informado acerca de su relación profesional con una de las abogadas de Brad Pitt. Con motivo de este proceso que cobra protagonismo en los medios, comentamos con Santandreu los divorcios y las separaciones, que se convierten en procesos tediosos para muchas parejas.

En España el 50% de los matrimonios se separan antes de 10 años, y esta cifra va en aumento. "Dentro de poco, lo normal será separarse, pero lo esencial es que las parejas no se sientan fracasadas si dejan una relación". Mirar la trayectoria con optimismo y valorar los hitos conseguidos junto a esa pareja debería ser entonces la perspectiva que tendrían que tomar las parejas frente a las rupturas: "vamos a brindar por estos años tenidos".

"Nos han educado para pensar que la vida en pareja es para toda la vida, pero ¿es natural que eso sea así? La vida nos enseña que todo está en permanente transformación, y la tendencia es que las parejas no duren para siempre", alega Rafael Santandreu. A raíz de esta tendencia, conviene recordar y recorrer la historia de las civilizaciones, pues nos ayuda a llegar a la conclusión de que somos una civilización a la que no le gustan los cambios: "en muchos ámbitos, estúpidamente nos resistimos al cambio", nos cuenta Santandreu. Como psicólogo, Rafael aboga entonces por "renovarse y renacer continuamente".

"Pere Casaldàliga es un modelo de vida para mí"

Escuchando las palabras del obispo catalán, Pere Casaldàliga, recordamos su fallecimiento, este pasado sábado, a los 92 años. Era conocido como el obispo de los pobres, del pueblo. Durante décadas vivió entre los pueblos indígenas de la Amazonia, defendiendo sus derechos y por ello se atentó contra su vida. Para Rafael Santandreu, Pere Casaldàliga era y es "un modelo de vida".

"Él lo dejó todo para vivir entre a los más pobres y murió trabajando hasta el final, pero lo importante era su ausencia total de miedo". Así recuerda Santandreu a Pere, a quien lo amenazaron de muerte en incontables ocasiones. Motivo por el cual nos deja una lección de vida: "Los seres humanos podemos eliminar todos los miedos en la vida".