"Vamos solos y esperamos ayuda. Es necesario una misión de rescate de la Unión Europea en el Mediterráneo"

El Sea Watch 4 tiene previsto zarpar este sábado desde el puerto castellonense de Burriana para realizar labores de salvamento en el Mediterráneo Central, una zona sin embarcaciones de rescate desde hace al menos un mes. Concretamente desde que el 7 de julio el Aita Mari realizara "el último rescate de una organización humanitaria en el Mediterráneo Central", explica Nagore Eskisabel, portavoz de Médicos Sin Fronteras.

Desde el fin de la operación Mare Nostrum en octubre de 2014 no ha habido ningún plan de salvamento de la Unión Europea en la ruta migratoria más letal del mundo, donde este año han fallecido al menos 443 personas de las 1.426 que han fallecido en las travesías migratorias.

En los puertos italianos hay cuatro naves de distintas ONGs que denuncian trabas burocráticas por parte de las autoridades italianas para retrasar su salida. Las ONGs denuncian que son documentos que solo exigen a los equipos de rescate. Eskisabel afirma que estos papeles “los entregas y finalmente consigues salir pero entre medias pasan un montón de días y semanas sin que estos barcos puedan estar salvando vidas en el mar. Por eso todas estas dilaciones condenan a muchas personas a morir en el Mediterráneo”.

Un operario trabaja en los preparativos para la salida del Sea Watch 4 este sábado a las cinco de la tarde desde el puerto castellonense de Burriana. / MSF / Cadena SER

En principio Italia obligará a la tripulación de las embarcaciones de salvamento a 14 días de cuarentena dentro del barco sin poder zarpar del puerto desde que las personas rescatadas desembarquen.

Tienen dudas sobre lo que ocurrirá tras dejar a los hombres, mujeres y niños rescatados en algún puerto italiano o maltés. “No sabemos exactamente cuál va a ser la posición de las autoridades italianas o maltesas. El problema es que sin motivo sanitario, sin necesidad, se están aplicando cuarentenas única y exclusivamente a barcos de rescate. No a otro tipo de buques. Y eso creemos que es discriminatorio, irresponsable y también negligente. Consideramos que esas cuarentenas se tienen que mantener siempre y cuando los motivos sanitarios así lo requieran”, expone Eskisabel.

Las ONGs reclaman ayuda de la Unión Europea en las misiones de salvamento y el fin de los pagos de la UE a Libia para que vigile la zona y haga regresar a los barcos a territorio libio. Desde Médicos Sin Fronteras recuerdan que Libia no es un país seguro. “Se les devuelve al horror del que huyen y se ha producido violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades libias en los rescates y en los centros de detención donde algunas personas pasan meses”.

Para Médicos Sin Fronteras es imprescindible una misión de rescate de la Unión Europea en el Mediterráneo Central. Sin embargo, lamentan que “no solo no están asistiendo a estas personas si no que además están obstaculizando la labor de las ONGs que intentamos cubrir este vacío e intentamos que estas personas no fallezcan cuando podemos salvar sus vidas”.

Las 28 profesionales de Sea Watch y Médicos Sin Fronteras que forman la tripulación, entre ellos cuatro sanitarios, esperan que puedan llegar más embarcaciones de rescate en los próximos días o semanas. Ahora el Sea Watch 4 zarpa hacia a la ruta migratoria por mar que más muertes provoca en el mundo para ver estos cayucos y estas personas que escapan a los ojos de Europa.