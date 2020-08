El ministro de Justicia admite estar preocupado por la investigación a Podemos y pide "confiar en la justicia"

Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, ha defendido en los micrófonos de Hoy por hoy que instituciones como la Monarquía tienen que estar protegidas. Campos lo explicaba en los micrófonos de la Cadena SER cuando se cumplen dos semanas de la salida del rey emérito de España. El ministro ha asegurado que no sabe dónde está pero que tampoco cree que sea ése un debate relevante. Sí piensa el titular de Justicia que hay que separar entre las personas que ostentan un cargo y la institución en sí mismay, aunque todos los debates son aceptables, cree que la Corona debe mantenerse protegida.

El ministro está seguro de que "no se tardaría ni un segundo en encontrar" al rey emérito si fuera convocado por la Fiscalía o el Tribunal Supremo, aunque el paradero de Juan Carlos I "tiene una relevancia o importancia relativa": "Lo importante son los pasos que está dando la Casa Real". Según ha resaltado, "la justicia es igual para todos y todos tenemos derecho a la presunción de inocencia", ya que ha recordado que Juan Carlos I es "alguien que no tiene ninguna causa abierta ni ningún señalamiento como investigado". "Debemos evitar juicios paralelos que no conducen a nada, y menos un juicio paralelo", ha dicho.

"Preocupado" por la investigación a Podemos

Sobre la investigación judicial a Podemos por presuntos delitos de malversación y administración desleal, Campo ha reconocido su preocupación y ha explicado que no comparte algunos argumentos que han utilizado contra el juez miembros de la formación morada. "Hay que dejar actuar a la justicia y ver cómo avanza la investigación, que es muy primaria en el sentido de que es muy reciente en el tiempo. Claro que preocupa, pero también hay que confiar en la justicia y los pasos que vaya dando se irán modulando y adoptando por quien corresponda las necesarias actuaciones", ha afirmado Campo en una entrevista en la Cadena SER.

El responsable de Justicia ha explicado que no conoce los detalles de la investigación, por lo que no sabe si hay materia para indagar, si bien ha remarcado que "hay que ser tremendamente respetuosos" con la actuación del magistrado instructor, que sí entiende que "hay motivos para unas primeras actuaciones", y luego "se irá viendo". En cuanto a la respuesta dada desde Podemos ante esta investigación, el ministro considera que el partido, como organización política, sí es respetuoso con el poder judicial, pero ha reconocido que "a nivel individual" ha escuchado comentarios de dirigentes que no comparte. Eso sí, ha querido dejar claro que los miembros de Podemos "tienen libertad de expresión, que "no tiene por qué ser coincidente" con la suya.Por eso, ha recalcado que no comparte la opinión de que la investigación se trata de una operativa para descabalgarle del poder. "No lo comparto, evidentemente. Confío plena y ciegamente en el papel de la justicia", ha subrayado Campo, quien ha añadido que no es su "papel" reprochar al líder del partido morado, Pablo Iglesias, las opiniones vertidas por algunos dirigentes.

La concentración de Colón, una "irresponsabilidad flagrante"

Sobre la gestión de la pandemia de COVID-19 y la posibilidad de que haya una estructura legal intermedia entre el mando único del Gobierno o delegar la responsabilidad de la gestión a las autonomías, Campo cree que no existe un vacío legal pero mantiene que pueden hacerse mejoras. "Nos enfrentamos a una problema global que estamos descubriendo poco a poco", ha explicado.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha recordado que el derecho de manifestación es un derecho fundamental, pero ha considerado que las imágenes de la concentración en la madrileña Plaza de Colón contra el uso obligatorio de la mascarilla muestran "un acto de irresponsabilidad flagrante". Campo ha reconocido que el marco legal para luchar contra la pandemia tiene que ser perfeccionado, pero ha rechazado que exista un vacío legal. A su juicio, las comunidades autónomas tienen unos ámbitos competenciales muy claros en materia sanitaria y cualquier reforma legal debe hacerse con serenidad, sosiego y "un poco de perspectiva".

Varios gobiernos autonómicos han solicitado reformas ante la disparidad de criterios en los juzgados, que deben ratificar las decisiones de las administraciones que suponen restricciones de derechos. Para Campo, las distintas resoluciones, que pueden recurrirse, demuestran que el Estado de derecho funciona, ya que los jueces son los garantes de los derechos fundamentales y deben comprobar que las recortes estén motivados.