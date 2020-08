El Gobierno vasco justifica la Emergencia sanitaria: "El ansia por volver a la normalidad nos ha situado aquí"

El Gobierno vasco declarará este lunes nuevamente la situación de Emergencia sanitaria en su territorio ante el aumento de contagios de coronavirus que se está produciendo en las últimas semanas, lo que llevará a adoptar desde el martes nuevas medidas restrictivas para frenar la expansión del virus en relación con los aforos, las agrupaciones de personas y la hostelería.

La situación de Emergencia Sanitaria responde, según ha explicado el propio Gobierno Vasco, a razones "estrictamente sanitarias" y establece un marco jurídico en el que se permite asumir e implementar medidas concretas, conforme a las necesidades de cada momento.

Publicado el decreto que activa la emergencia sanitaria en Euskadi Este martes el Gobierno vasco dará a conocer las medidas para paliar el avance de la pandemia

Sobre ello ha hablado este lunes en Hoy por Hoy Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras de la comunidad autónoma. Tapia achaca la situación a "las ansias por salir y recuperar una vida normal" que cree que se han dado en la sociedad dentro de un contexto epidemiológico "relativamente bueno" tras el confinamiento y la desescalada, coincidiendo con el verano.

"No podemos olvidar que el virus sigue aquí"

En este sentido, la consejera ha reconocido que "desde el Gobierno Vasco teníamos un plan para lo que llamábamos una nueva forma de vivir, y creo que no hemos sido capaces de asumirlo en su conjunto entre todos... Esas ansias nos han llevado a no comportarnos como requería la situación, no podemos olvidar que el virus sigue aquí", pero apunta que "de todo se aprende y creo que de esta situación también va a aprender la sociedad vasca"

Tapia señala que el fin de las nuevas medidas son para "interiorizar que tenemos que hacer las cosas de una forma diferente". Por su parte, considera que una vuelta al confinamiento estricto como el vivido entre los meses de mayo y abril no debe darse: "Tenemos que vivir en la calle pero de forma un poco más controlada".

El Gobierno Vasco, asegura la consejera, no se plantea por el momento un toque de queda como se han dado en otros países como Bélgica, pero apunta que "de una forma quirúrjica, habría que valorar ese toque de queda para zonas en las que el virus esté haciendo especial incidencia".

En cualquier caso, Arantxa Tapia insiste en que en la actualidad nada tiene que ver con la situación vivida en los primeros meses de pandemia, "donde no conocíamos el virus". Tapia ha subrayado que "hoy en día se hacen muchísimas pruebas y se detecta dónde está el problema y dónde está el foco, somos capaces de adoptar medidas de manera más discriminada, creo que este es el camino a seguir".

610 nuevos por coronavirus en Euskadi La pandemia deja el peor registro desde que se levantó el estado de alarma cuando faltan unas horas para que el Gobierno vasco active la emergencia sanitaria

En cuanto al impacto que estas restricciones tendrán en los diferentes sectores sociales y económicos, entre ellos la Hostelería y el Turismo, la consejera ha apuntado que "no hay que demonizar al sector, porque no es el culpable de lo que nos está pasando, somos nosotros mismos los que estamos un poco más relajados de lo que debíeramos".

El futuro del empleo y las clases

"Habrá que analizar muy bien cómo transitamos durante aproximadamente un año, el tiempo hasta que tengamos una vacuna efectiva y dosis suficientes para el conjunto de la población, cómo trabajar y asumir ayudas para que estos sectores puedan sobrevivir. Tenemos que seguir preservándolos porque son importantes en nuestra vida de ocio", ha añadido.

También ante la situación de emergencia sanitaria de la que parte esta semana Euskadi, y a poco del inicio del curso escolar, Tapia asegura que el objetivo principal del gobierno autonómico "es que se den clases presenciales en todos los niveles, porque no solo es importante tener una educación en conceptos y capacidades, también la vida social y el trabajo en conjunto de nuestros niños y niñas que es casi imposible sin esa presencialidad".

No obstante, matiza que "existen varios escenarios puestos sobre la mesa, desde la educación presencial, semipresencial o el escenario peor en el que todo sería online desde casa, pero en este momento creo que podemos plantearnos la presencialidad con todos los protocolos bien establecidos como grupos concretos", siguiendo el ejemplo de países europeos, y pensando también en facilitar el trabajo a padres y madres "con la máxima normalidad".