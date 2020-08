Pablo Montesinos (PP) pide la dimisión de Pablo Iglesias y que "no se esconda más"

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER en 'Hoy por hoy' con Pedro Blanco. Lo hace en un momento en el que el principal líder de la oposición atraviesa un momento convulso, en el que parece dejar de lado los visos de radicalidad que todavía tenía el partido y entra en una etapa más moderada con una reestructuración de ciertos cargos internos.

El vicesecretario de Comunicación ha emplazado al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, a que dé las explicaciones pertinentes a raíz de las informaciones que ha adelantado la Cadena SER. Montesinos ha dicho que Iglesias debería abandonar el cargo directamente y culpa a Sánchez de haberlo incorporado a su Consejo de Ministros.

Por otra parte, sobre los Presupuestos Generales del Estado, ha dicho que "al PP no le ha llegado ningún papel del Gobierno", esto es, que Sánchez no se ha sentado con los populares para acordar unos futuros presupuestos. En todo caso, señala Montesinos, "los postulados económicos del PP son incompatibles con los de la formación de Pablo Iglesias".

Sobre la reestructuración del PP

Lo que hace el PP es prepararse para el nuevo curso político. Este Gobierno es el de la mentira, el caos, este PP se presenta ante los españoles como la alternativa con un proyecto muy sólido y muy claro con gente como Cuca Gamarra que es ejemplo de gestión, también como Martínez-Almeida o Ana Pastor.

A lo largo de la política se van tomando determinadas decisiones. El PP es la casa de Álvarez de Toledo.

Hoy conocemos gracias a la Cadena SER que la fiscalía del Tribunal de Cuentas pide que se investigue a Podemos y queremos saber dónde está Pablo Iglesias. El vicepresidente del señor Sánchez no ha dado ni una sola explicación y ante la ausencia total de explicaciones tiene que cumplir su palabra y tiene que dejar hoy mismo el Consejo de Ministros.

Sobre la investigación a Podemos y los escraches

Desde que empezamos a saber sobre la presunta 'caja B' lo único que sabemos es de sus ataques a los tribunales y él lo ha despachado todo con un tuit. Es obligación del vicepresidente dar explicaciones ante los medios. Él pedía explicaciones, así que debería coger su cargo y abandonarlo. El señor Iglesias es vicepresidente porque Pedro Sánchez quiere.

El señor Sánchez ha dicho que respeta las decisiones judiciales, pero no así Podemos. Yo he escuchado en sus micrófonos a miembros de Podemos atacar a los tribunales y a medios de comunicación por hacer su trabajo. Emplazo al señor vicepresidente a que no se esconda más, ¿cómo es posible que no haya dado la cara ante los medios de comunicación? Yo le pido que dé la cara, que comparezca hoy mismo y que si cumple su palabra debería presentar su dimisión.

Desde el PP rechazamos todo tipo de acoso, sin excepción a cualquier dirigente político. Hoy y siempre. Desde Podemos esta condena no se hacía y ahora se reclama. Nosotros vamos a condenar cualquier tipo de acoso y hacemos una condena absoluta a todo tipo de acoso.

Sobre los presupuestos generales

Llevamos semanas con el Gobierno hablando de ello, pero aquí no ha llegado nada. Ni un solo papel o informe. Serán unos presupuestos fantasma porque no hemos visto nada. Teníamos todo el mes de agosto para dialogar un plan jurídico, sanitario, económico y dar certidumbre, pero el Gobierno no ha querido acordar con nosotros, no nos ha tendido la mano.

Nuestros postulados económicos son incompatibles con los de la formación de Pablo Iglesias.

El PP ha presentado el plan Activemos España y le dijo al presidente Sánchez que nos sentáramos. Los presidentes están diciendo algo de cajón: reúna a la conferencia de presidentes ya, antes del curso escolar. Vamos a seguir con la mano tendida sobre los problemas reales de los españoles, pero no puedo entrar a valorar unos presupuestos de momento inexistentes.

Almeida es un ejemplo de la mejor marca del PP. Va a tener a esta Vicesecretaría a su lado. Es una muy buena noticia que esté en la dirección nacional, también con Cuca Gamarra y Ana Pastor.