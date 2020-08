Ricky Rubio atendió a El Larguero después de finalizar una temporada turbulenta en la NBA cerrada antes de tiempo con la no clasificación para los 'play-offs'. El base de Phoenix Suns habló de las peculiaridades de la reanudación de la competición en la llamada 'burbuja' y su experiencia como recuperado contagiado de coronavirus: "No quise decir nada a nadie en la familia para no asustar, pero una vez lo había pasado lo pude decir sin ningún problema. Lo quise pasar yo solo".

"Le das vuletas a la cabeza", reconoció, a pesar de incidir en que fue un positivo asintomático en todo momento. En este tiempo, admitió que el "factor miedo" le hizo pensar en su hijo de cinco meses e incluso en "si esto iba a tener cosas secundarias o alguna cosa que no me dejara jugar".

"Me tocó", asumió, a pesar de alabar las medidas de aislamiento dispuestas en la NBA. "No es una 'burbuja'. Estamos encerrados, hay seguridad en todos los rincones para no poder salir del recinto, pero en ningún momento te sientes encerrado. Lo han hecho con unas dimensiones estupendas. Si estuviera la familia aquí, para mí encantado de estar toda la temporada", aseveró el internacional español.

En lo deportivo, Ricky Rubio lamentó haberse quedado "a punto" de los 'play-offs' después de la gran vuelta del confinamiento y tuvo palabras para el nivel demostrado por Luka Doncic. "Son palabras muy mayores. Los 'play-offs' son partidos que están muy controlados y si haces sus números es que eres una superestrella", apuntó en relación al joven talento esloveno, que no ha parado de mejorar registros desde su llegada a EEUU hace ya dos años.

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Consulta todo lo que queda de Champions y de Europa League.