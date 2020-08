Manu Carreño: "Es la mayor cafrada en la historia del Barça"

A comienzos del mes de junio Manu Carreño explicaba en El Larguero antes de la dolorosa derrota del club en Champions contra el Bayern que Leo Messi se planteaba su salida del FC Barcelona. Este martes ha contado en la SER que el argentino ha mandado un burofax a las oficinas del club contando su deseo de abandonar el club.

El director de El Larguero ha analizado las últimas horas del culebrón blaugrana este martes en El Larguero y ha afirmado que "esto se acaba aquí", en referencia a un posible futuro de Messi en el Barça.

"No se va a renovar una temporada más. Messi ha dicho que se va y solo hay una opción de que Messi no se vaya. Bartomeu solo tiene una opción, que es convocar elecciones", ha dicho Carreño, que cree que "no habrá más temporadas" de Messi en el Barça.

Sobre la postura de Bartomeu, el director de 'El Larguero' ha comentado que esto "es la mayor cafrada de la historia del FC Barcelona". "Los socios del Barça tienen que saber que Bartomeu está dispuesto a anteponer su último año de mandato sin importar que Messi se vaya del Barça", ha analizado Carreño, que tiene claro que "Bartomeu no va a dimitir".

Sobre las posibles motivos de Messi para tomar la decisión de mandar el burofax pidiendo su salida del club, Carreño explica que este "es un proyecto en el que Messi ha ido dejando de creer" y que el argentino "tiene la sensación de que si sale del Barça alguno en el club igual no pone mala cara".

Según Carreño, el astro argentino "no cree en el proyecto deportivo", no ha quedado muy motivado tras la charla con el nuevo entrenador del club, Ronald Koeman y piensa que "quizá en otro sitio le puedan ofrecer otro proyecto para los tres o cuatro años que le quedan de carrera."

📻 VÍDEO | @ManuCarreno: "Los socios del Barça tienen que saber que Bartomeu está dispuesto a anteponer su último año de mandato sin importar que Messi se vaya del Barça"https://t.co/MYXwCQLB0G pic.twitter.com/rxB0NiYNO7 — El Larguero (@ellarguero) August 25, 2020

Más información

Descubre las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Descárgate nuestra App (iOS y Android) o suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o tu agregador favorito.