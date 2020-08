Joaquín Reyes, sobre su llegada a la gran pantalla: "Sucederá dentro de poco"

Hace algunas semanas comentábamos el regreso de series míticas a la televisión y, en este cambiante escenario televisivo, hemos querido reivindicar también la diversidad humorística e nuestro país. Una variedad tan rica como la lingüística o la gastronómica. Podríamos hacer un símil y hablar de los matices, los sabores y acentos del humor; como lo hemos hecho con el humor manchego y la ayuda de Joaquín Reyes. El actor y cómico se ha asomado a ‘La Ventana de la Tele’ con motivo del reestreno en MovistarPlus de ‘Museo Coconut’.

En noviembre de 2010 se estrenaba en Neox esta comedia, que proponía al espectador un encuentro con el humor a través de situaciones y personajes absurdos. Un humor avalado por los creadores de 'Muchachada Nui', y sobre el que ahora, una década después, podemos declarar que ha envejecido muy bien. A Joaquín Reyes, uno de los creadores y protagonistas de ‘Museo Coconut’, no termina de convencerle este término para referirse a la serie, aunque asegura que a él le gusta envejecer: “tengo un señor dentro y está luchando por salir desde hace tiempo”.

‘Museo Coconut’ llegó a la televisión tras el gran éxito de ‘Muchadada Nui’ y, quizás por ello, muchas críticas se refirieron a la serie de Neox como un fenómeno que pasó desapercebido. El propio Joaquín Reyes también lo ha reconocido: “a mí me encanta Museo Coconut, pero en el momento, nuestros propios fans lo recibieron regular”. Desde un principio, encaminaron el proyecto hacia la idea de hacer una sitcom, y no quedarse en el puro sketch, al que la audiencia había acostumbrado ya sus rostros. Sin embargo, para ellos, los creadores, pudo ser este el matiz que no debió captar el espectador: “los fans quieren verte haciendo siempre cosas muy parecidas, y si te ven haciendo cosas nuevas les descoloca. (…) Además, llegó en un momento en el que todo se estaba dimensionando, y creo que hizo que se resintieran los propios formatos o cómo la gente lo recibió”.

Revisionar los episodios de ‘Museo Coconut’ nos permite reencontrarnos con rostros como Ernesto Sevilla, Raúl Cimas, Julián López o Carlos Areces. Junto a Joaquín Reyes, han experimentado en la ficción en diversos formatos y aseguran sentirse muy afortunados ahora que ven su trabajo recuperado años después: “quiere decir que le han dado un valor, y en la televisión siempre piensas que todo es perecedero”. No cierran la puerta a nuevos proyectos y, en ‘La Ventana de la Tele’, Joaquín Reyes ha declarado que tienen en mente llegar a la gran pantalla y hacerlo en un futuro cercano: “nos encantaría hacer una película y yo creo que es algo que sucederá dentro de poco”. Escribir y dirigir su propia película, confiesa, sería “su gran proyecto”.