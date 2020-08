"No odiéis. Gracias a todos": la entrevista despedida de Pau Donés con Jordi Évole

A finales de mayo Pau Donés llamó a Jordi Évole. Sabía que le quedaba poco tiempo y quería grabar una última entrevista. Una charla de despedida para mostrar la cara B de su vida, la de la intimidad familiar y la del artista alejado del escenario y los focos. En cinco días, el presentador se presentó en la Vall d'Aran, escenario elegido por el cantante para pasar sus últimos días, y mantuvieron una conversación que ahora toma forma de documental bajo el título 'Eso que tú me das'. Dos semanas después, Donés falleció.

"Quería hablar con alguien, dar la imagen de las personas corrientes. Necesitaba explicar mis cosas sin entrar en la frivolidad artística. Quiero que quede un testigo real de lo que soy", explica el músico catalán con la voz mermada, extremadamente delgado por el avance de la enferrmedad y con una sonda en la nariz. "Estoy enfermo de cáncer, qué pasa, a los enfermos no pasa nada si se nos ve enfermos. Así se normaliza un aspecto", avisa ante el silencio inicial del periodista.

Sentado en un sofá custodiado por una foto de Camarón al fondo, Donés quiere hablar de la vida, no de la muerte. "No tengo miedo, a qué lo voy a tener. Nunca me ha dado miedo la muerte. Mi madre se suicidó muy joven y me prepararon para eso siendo muy joven". Entre montañas, el cantante de Jarabe de Palo está acompañado de toda su familia. Sus cuatro herrmanos, su padre vive cerca, su expareja y su hija de 15 años, con la que decidió trasladarse a Califorrnia en el último año para pasar una temporada juntos.

No ha elaborado una lista de cosas por hacer, sus días pasan entre reuniones familiares, arrerglar aparatos o preparar la comida. Le falta subir al río con su hija para bañarse. "Tengo ganas de reírme y de llorar. He llorado mucho. Me parece un síntoma de debilidad no llorar. Llorar es un gesto de valentía", confiesa tras declarse fan del actor Peter Sellers, especialmente por su papel en la película 'El Guateque'. Admira a Antonio Vega, quien le influyó a la hora de componer, a Celia Cruz, que le enseñó la humildad, y a Carlos Tarque, el que dice es el mejor cantante de rock latino.

"No me gusta la gente que no respeta el arte de la música. Si nos queremos hacer respetar, tenemos que hacer buenas canciones y noo solo para vender discos o ser famosos", le pide a la industria que lo catapultó al éxito con La Flaca cuando ya tenía 30 años. "Me gustaría que mis compañeros me tuvieran un respeto como músico, que la gente tuviera respeto por mis canciones, no por mí". También le hubiera gustado hacer una última gira, solo cinco conciertos en grandes ciudades, pero el cáncer avanzaba y ya no se podía operar. "Me gustaría vivir un poco más. En cinco años con la enfermedad, he hecho dos discos, giras, he tenido un sobrino... Todos tenemos la idea de que nos vamos a hacer viejecitos con el cáncer".

Rodado con sobriedad, en plano-contraplano, sin música ni imágenes de archivo, Donés habla con el aplomo de la experiencia y ese espíritu vitalista de encarar la muerte, pero hay momentos en los que emerge su candidez. "¿Qué es un hater?", le repregunta a Jordi Évole. "Ah, no odiéis, no estemos de mala leche, querámosnos y lo que no guste, dejadlo de lado. El odio no lleva a ninguna parte". Su último mensaje es un gracias, a sus conocidos y a los amigos desconocidos, a todo el mundo, a la vida, mientras canturrea 'El sitio de mi recreo'.