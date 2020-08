Messi ya ha hablado con el Manchester City y le han comunicado que van a intentar ficharle

Lionel Messi ya ha hablado directamente con gente del Manchester City y le han dicho que van a intentar ficharlo, tal y como ha informado Sique Rodríguez en El Larguero.

Una de las principales si no la mayor preocupación del Manchester City es ver cómo cuadra el 'Fair Play Financiero', que ya les ha traído problemas en el pasado. No es la única, ya que el Manchester City ya ha pedido también a Leo Messi que no les haga lo que hace un par de temporadas, que pareció que amagó con que se iba a marchar y al final se quedó.

Es cierto que esta situación es diferente, ya que Messi ha ido un paso más allá al enviar un burofax al FC Barcelona para dejar claro que se quiere marchar.

Leo Messi lleva 20 años en el Barcelona, desde que llegara en el año 2000, con trece de edad a la ciudad condal. El argentino ha marcado 634 goles con el primer equipo del Barcelona y ha ganado todos los títulos posibles. Su marcha significaría el final de una era demasiado pronto, a sus 33 años de edad.

Manu Carreño: "O Bartomeu convoca elecciones o Messi se va"

El director de El Larguero Manu Carreño ha dado su opinión sobre la decisión de Leo Messi de abandonar el FC Barcelona.

Álvaro Benito: "Es una tragedia"

El comentarista de Carrusel Deportivo y El Larguero en la Cadena SER Álvaro Benito respondió así al ser preguntado por la noticia.

