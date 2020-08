Dani Garrido: "Yo escucho eso que dijo Bartomeu y me subo por las paredes"

La noticia del día, del mes, del año y posiblemente de la década es la decisión de Leo Messi de dejar el FC Barcelona. No solo eso, sino la ya efectiva comunicación del jugador argentino, todavía capitán blaugrana, al club de la ciudad condal. En estas circunstancias no podía faltar en El Larguero la opinión al respecto del director de Carrusel Deportivo, Dani Garrido.

"Creo que es compatible decir que Bartomeu es uno de los peores presidentes de la historia del club y la actitud de Messi es mejorable. Creo que no importan las formas, importa el fondo", ha comenzado Garrido.

Además, el director de Carrusel Deportivo ha sido tajante en un aspecto: "Creo que cuando dices que te vas ya te has ido, por lo menos de corazón", cuestionado por las posibilidades de que finalmente el astro argentino no deje Barcelona.

Por último, Garrido ha añadido: "Messi tiene razones para encabronarse aún más con Bartomeu. Escucho al presidente salir a los medios de comunicación en medio de toda la que se ha montado y dice que no hay crisis institucional y solo deportiva, yo soy Messi y me encabrono, me subo por las paredes… No sé si le debe mejor trato".

