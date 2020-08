La asociación de enfermería escolar: "Con este nivel de contagios no se deben abrir los colegios"

Ante la puesta en marcha del curso escolar muchas miradas se dirigen a una figura que, aunque implantada desde hace décadas en otros países, no está regulada con carácter general en España. Se trata de la enfermería escolar, un profesional sanitario que asociaciones de padres, docentes y el Consejo General de la Enfermería piden incorporar de forma oficial y generalizada a todos los centros educativos para ayudar a prevenir y combatir la pandemia.

En Francia, la práctica totalidad de los países nórdicos o en Estados Unidos es una figura familiar y consolidada en las plantillas de los centros educativos.'Aquí en España, existe pero de forma muy irregular. En la Comunidad de Madrid hay unos setecientos enfermeros escolares en centros educativos, sí los hay con carácter general en la mayoría de los centros de educación especial del país y en muchos colegios privados', nos ha contado esta tarde en La Ventana, Natividad López, presidenta de AMECE, Asociación Nacional e Internacional de la Enfermería Escolar.

'En un colegio a lo largo de una jornada lectiva pasan muchas cosas en las que el papel de un enfermero escolar resulta importante. Y no hablamos solo de los pequeños percances diarios o las dolencias leves puntuales. Hay muchos niños que tienen enfermedades crónicas, como diabetes, asma o alergias de todo tipo, tanto respiratorias como alimentarias que también hay que tener en cuenta en el comedor', explica López.

Pero es que además 'la escuela es el ámbito idóneo para la educación para la salud, hábitos ahora tan importantes como la higiene de manos, se enseñan también desde el colegio en colaboración con los docentes. Y ahí también intervienen los enfermeros escolares, apoyando pautas saludables en relación con la obesidad, la prevención del tabaquismo precoz o el consumo de alcohol'.

'Además ahora con la situación de pandemia creemos que esta figura, que nunca ha sido un lujo, es más necesaria que nunca', señala López que cree que la figura del 'Coordinador Covid' en la escuela debería recaer sobre estos profesionales sanitarios por motivos obvios.'Para empezar, los docentes tienen que dedicarse a sus tareas docentes y en segundo lugar es evidente que un profesor no está preparado para distinguir los síntomas ni para hacer el triaje oportuno'.

'Si un niño presenta sintomatología, un enfermero sí puede discernir si se trata de un simple dolor de tripa y puede volver al aula o bien si es aconsejable realizar un aislamiento, avisar a la familia, y dar traslado a la red sanitaria para una eventual realización de PCR. Si da positivo, además, son los enfermeros escolares los que realizamos esa labor de rastreo de contactos en el colegio, complementando así la labor de la red sanitaria pública'.

'¿Se pide no reunirse con más de diez personas y se va a meter 20 niños en un aula?, los colegios no deberían abrir aún'

La presidenta de AMECE, que desarrolló en mayo una Estrategia Anti-Covid en los centros escolares, considera que con los actuales niveles de contagio en España, los colegios 'no deberían abrir'. 'Las autoridades están diciendo en muchas zonas que aconsejan no salir a la gente de casa, y reducir de seis a diez el número de personas con las que se relacionan y que tienen que ser siempre las mismas. ¿Y se pretende meter a 20 niños en un aula con los actuales datos epidemiológicos? Con los que teníamos en mayo, que eran niveles mucho más bajos y controlados, sí que veríamos posible una vuelta a las aulas, pero ahora, a fecha 26 de agosto, no. Teniendo en cuenta de que el ritmo va creciendo exponencialmente no entendemos cómo se puede plantear que el 8 de septiembre se van a abrir los colegios, las condiciones son muy malas. Abrir se pueden abrir, pero será para tener que cerrar en dos días'.