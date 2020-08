El Manchester City desaconsejó a Messi dar explicaciones públicas en medios argentinos

Leo Messi tiene una decisión tomada que es la de abandonar el Camp Nou destino Manchester, al reencuentro con muchas personas de confianza como Pep Guardiola, Txiki Begiristain o el Kun Agüero que le esperan con los brazos abiertos. A pesar del último órdago de Bartomeu poniendo "su cabeza" sobre la mesa si ese es el único impedimento que tiene el argentino.

El diez, hasta ahora del Barça, no hace caso e incluso se ha planteado hacer la ansiada aparición pública para dar explicaciones, tal y como ha contado el periodista del Diario AS, Santi Giménez. "Messi estaba planeando dar explicaciones durante el día de hoy, sin embargo le han hecho entrar en razón desde el Manchester City en que no era lo más apropiado sino que debería hablar con medios catalanes".

Una información que ha sorprendido al Sanedrín, como a Marcos López: "En el Manchester City busca a la gente que un día significó su casa, porque ahora al Barça no lo siente así", comparando a la directiva actual que maneja al club con la gente de confianza con la que ya cuenta en el club citizen.

Lluis Flaquer pide valentía tanto al astro argentino como al presidente del FC Barcelona: "Leo debe comparecer y dar explicaciones, explicar el porqué de su marcha para que los culés comiencen el proceso de cerrar la herida", mientras que Bartomeu "debe ir haciéndose a la idea de que pasará a la historia como el presidente responsable de la salida del mejor jugador de la historia del club", sentencia.

Jesús Gallego habla de que los culés deben ser más optimistas ya que Leo "ya ha dado sus mejores años" y se muestra disconforme con la visión de Talavera quien ve en el movimiento de Bartomeu "algo positivo ya que es un cambio de rumbo", algo que tampoco comparte el resto del Sanedrín ya que es una "decisión desesperada"

