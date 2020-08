Bartomeu está dispuesto a dimitir si Messi se queda en el Barcelona

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, está dispuesto a dimitir a cambio de que Leo Messi reconsidere su decisión de irse del club, según ha adelantado TV3 y ha podido confirmar la Cadena SER.

Bartomeu asegura que si el argentino manifiesta públicamente que el problema es el propio presidente, abandonaría el club. Además, se marcharía solo. Su junta directiva continuaría al mando del FC Barcelona.

El club asegura que no le va a dar carta de libertad al jugador y que no quiere venderlo a ningún gran club de Europa. La idea sería que algún otro directivo haga la transición hasta las próximas elecciones azulgranas. La sensación de Bartomeu es que el astro argentino no dará marcha atrás.

Las únicas palabras del entorno de Messi han sido para decir que será Leo el que dé las explicaciones públicas cuando lo considere oportuno, según afirma Sique Rodríguez. La familia y entorno no entra a valorar la posible dimisión de Bartomeu.

Desde el entorno de Messi se limitan a decir que será el propio Messi quién dará todas las explicaciones públicas a su debido tiempo. No entran a valorar la posible dimisión de Bartomeu.



Creo que la decisión está tomada. Y ahora se juega la batalla económica y mediática. — Sique RodríguezGairí (@SiqueRodriguez) August 27, 2020

La mala relación de Messi con el presidente viene de lejos y se vio como uno de los motivos que llevó al argentino a mandar el martes el burofax al club azulgrana para informarle de su intención de irse.

Koeman promete más relevancia a Griezmann

Ronald Koeman, el nuevo entrenador del Barcelona, prometió a Antoine Griezmann un incremento de su relevancia en el equipo respecto a su primera temporada en el club azulgrana.

En concreto, el técnico holandés le aseguró en una charla que ha sido desvelada por ‘L’Equipe’ que volvería al rol que tenía en el Atlético de Madrid, alejado de la banda y con libertad de movimientos en el ataque, lo cual comportaría un mayor protagonismo en el juego del conjunto catalán.

“Lo hacías en el Atlético y lo harás en el Barcelona”, le garantizó Koeman a Griezmann según el diario francés.

Además, esta charla tuvo lugar antes del burofax de Leo Messi anunciando su intención de abandonar el Barcelona, lo que hace suponer que el rol del ex colchonero aún sería más relevante si finalmente se confirmara la marcha del argentino.

A pesar de que Griezmann fue suplente en diferentes partidos clave del final de temporada, como en el 2-8 ante el Bayern de Múnich, Josep Maria Bartomeu, el presidente del club azulgrana, lo declaró como intransferible la semana pasada.

Por otro lado, este nuevo curso el delantero francés recuperará su dorsal en el Atlético y en la selección francesa: el 7. La temporada pasada lució el 17 porque cuando fichó por el Barcelona Coutinho aún era el propietario del mismo.

