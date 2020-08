Pepe Álvarez (UGT) pide bajas para padres con niños con coronavirus: "El plan 'Me Cuida' no es suficiente"

Gobierno y agentes sociales retomarán en septiembre la negociación sobre los ERTE originados por la crisis de la pandemia del coronavirus. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cree que habrá acuerdo con patronal y sindicatos para ampliar esa herramienta, que expira el 30 de septiembre. El Gobierno ha organizado para el próximo lunes la conferencia 'España puede' en la que el presidente Pedro Sánchez apelará a la unidad de la sociedad civil y de las instituciones ante la pandemia de Covid-19, a la que asistirá el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

Otro de los asuntos pendientes afecta directamente a la conciliación de las familias con niños o personas dependientes a su cargo. Si la ministra de Educación, Isabel Celaá, explicaba esta semana en la Cadena SER que el Gobierno barabaja una baja o un permiso retribuido en el caso de niños cuarentenados, la ministra Díaz explicó la pasada tarde que Celaá se estaba refiriendo al programa ya en vigor ''Mecuida'.

Este programa se aprobó al inicio de la pandemia ante el cierre de colegios y que, de momento, estará vigente hasta el 22 de septiembre. Permite a los trabajadores adaptar o reducir su jornada laboral para el cuidado de personas a su cargo (hasta segundo grado), siendo posible una reducción del 100% de la jornada (en ese caso sin sueldo), sin que puedan ser sancionados o despedidos por ello.

El líder de UGT, Pepe Álvarez, ha respondido sobre estos y otros asuntos.

Vuelta al cole: "Acuerdo impreciso"

"Suena bien el acuerdo con las comunidades pero es impreciso porque no sabemos cuánto personal docente hay que contratar, dónde y si son profesores nuevos o recontratando a los que se despidieron en junio. Se sustituye el diálogo social por un acuerdo político impreciso".

"Si vamos a bajar el ratio hay que reforzar las plantillas. De los 40.000 profesores sería reponer a antes de la crisis. Calculamos que hacen falta 70.000 profesores para hacer frente a la situación".

Conciliación y plan 'Me Cuida'

"El plan 'Me Cuida' no es suficiente. Si una persona está contagiada el entorno también debe de estar en cuarentena. Deberían dejar de hacer declaraciones ministra a ministra y abordarlo con los agentes sociales".

"Baja o permiso retribuido son las opciones que barajamos. Cualquier otro tipo de permiso no retribuido las familias no pueden soportarlo económicamente".

"La precariedad mata en accidentes de trabajo y en esta pandemia vemos que es un elemento terrorífico. La economía sumergida es añadido. Debemos abordar la derogación de la reforma laboral que está en el origen de este pánico".

Renovación de los ERTE

"Dedenderemos dos cuestiones. Los ERTE deberían revisarse en septiembre pero eso no significa que no se mantengan. Generar cierres con fechas determinadas cuando la pandemia es indeterminada no está bien. La segunda cuestión es la merma de las percepciones. Un trabajador puede llegar a cobrar 1.200 al mes y en ese sentido bajar las perceciones no garantizarían un mínimo vital".

¿Restringir los sectores a los ERTE? "Me parece menos apropiado que restringir las causas. No es fácil restringir los sectores, pero escucharemos al Gobierno".

"El Gobierno tiene que decirnos cómo va a montar la formación de los trabajadores en ERTE. Pensar que ahora hay una varita mágica para que ocurra no puede ser a no ser que se llegue a un acuerdo".

Ley del Teletrabajo: "No se puede limitar al sector privado"

"El anteproyecto del Gobierno hay avances positivos. No se puede limitar al sector privado, es difícil de entender. Tenemos que sacar la ley con el acuerdo de la patronal que tiene que hacer un esfuerzo".

"No me gustaría entrar en el fondo de los desacuerdos porque quiero llegar a acuerdos. Me parece que es importante que pensáramos que la ley tiene un largo recorrido y hay que sentar unas báses sólidas".