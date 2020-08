Los tres escenarios que plantea Emili Rousaud para resolver la petición de Leo Messi

Emili Rousaud, exvicepresidente del FC Barcelona y posible candidato a las elecciones a la presidencia previstas en marzo, ha desvelado en El Larguero las opciones que maneja para resolver el 'caso Messi'. El desenlace dependerá de si la petición de marcharse del '10' es o no "irrevocable". Ha hablado además de un "problema de proyecto" como el principal obstáculo en su continuidad.

Entre las vías factibles, Rousaud contempló "dos escenarios". El primero de ellos, "que Bartomeu se sentara con Leo Messi y se sentara para saber qué necesita y qué tiene que hacer para convencerle". "No me consta que Messi haya dicho que el problema sea el presidente", amplió, apuntando incluso que "cuesta mucho" hacerse a la idea de que el argentino no volverá a defender la camiseta azulgrana.

"El segundo escenario es: Messi decide irse, es el mejor jugador de la historia de nuestro club, ha escrito las páginas más brillantes, y lo que tiene que hacerse sería establecerse una negociación a tres partes y llegar a un acuerdo económico para facilitar el traspaso", prosiguió en su intervención. En caso de una salida sin acuerdo, recuerda que el club de destino podría hacer frente a un pago de la cláusula de 700 millones de euros si así lo deciden los tribunales a posteriori.

"Si Messi decide irse, a todo el mundo le interesa un escenario negociado", resolvió el exvicepresidente, que también puso sobre la mesa la tercera opción de la que nadie quiere hablar. "El tercer escenario es que el Barça considera que tiene contrato en vigor y puede quedarse un año sin jugar", advirtió, a pesar de que desde su punto de vista aseguró que "el trato que se merece Messi no sería ese".

