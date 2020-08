Las reacciones a la batalla legal que presenta la postura de Leo Messi para salir del Barça

La batalla entre Lionel Messi y el FC Barcelona ha dispuesto de un nuevo asalto este sábado con la versión del entorno del argentino que facilitaría su marcha. El jugador se escuda en que su cláusula de 700 millones habría expirado este verano, mientras que el club entiende que se mantiene en vigor hasta el 2021. Así lo ha adelantado Sique Rodríguez en El Larguero después de conocer la negativa del '10' de presentarse este domingo a someterse a las pruebas del coronavirus en la ciudad deportiva.

Con las posturas tan distantes, el mercado de fichajes en Can Barça se presenta largo. Sin negociaciones entre las partes implicadas, la posibilidad de llegar a los juzgados gana peso. La batalla legal mantiene pendientes a terceros clubes que podrían estar interesados en el fichaje y no en las posibles sanciones. Jordi Martí, Marcos López y Álvaro Romeo abordan las consecuencias de este tira y afloja que podría trasladarse incluso más allá del cierre de mercado.

Jordi Martí: En este escenario que dibuja Sique, para el comprador de Messi se complica. El club comprador de expone a multas económicas, a sanciones deportivas, a las juridicciones de los tribunales de Barcelona y a la jurisdicción de la FIFA. Nos encontraríamos en un escenario muy complicado para las tres partes. Al final, tarde o temprano tendrá que pasar por una salida negociada, no tiene sentido pedir 700 milones porque nadie los pagará y el caso es que Messi se quiere ir del Barcelona.

Normalmente la federación inglesa pide a Rubiales el tránsfer. Rubiales se lo pide a Bartomeu y Bartomeu dice que no la da. Esto lo comenta Rubiales a la federación inglesa y aquí entra la FIFA, que te da un tránsfer provisional. Ahora bien ¿que pasa con la justicia ordinaria y deportiva en caso de incumplimiento de contrato? Entras en un terreno de riesgo.

Hay dos cosas que ayudan. La sanción que recibió el City que fue levantada y ahora tiene un colchón. Y el efecto COVID ha hecho que el control financiero sea más laxo. Son factores que podrían contribuir a esa solución pactada.

Marcos López: Messi se quiere ir no, Messi se ha ido del Barça. Ahora vamos a ver cómo lo negocian el Barça y Messi. El burofax es el punto final, no es el inicio. Se viene labrando desde hace varios meses. Manu Carreño anunció hace bastantes meses que se paralizaban las negociaciones. Para alguien que lleva 20 años en una misma casa, enviar el burofax debe haber sido muy duro. No es producto de un calentón. Creo que lo que tiene que hacer el Barça es asumir que Messi ya no es del Barça, no le ata nada al Barça.

El City espera, Bartomeu está atrapado porque no quiere pasar como el presidente que vio escapar a Messi y el mismo presidente que vio escapar a Neymar, el propio Messi necesita puntos de diálogo para poder salir. Por encima de los rencores y desencuentros, tiene que haber grandeza en la toma de decisiones. Estamos en el minuto 15 de partido. No puedes descartar ningún escenario. la posibilidad de que el Barça puede hacer quedarse a Messi también existe, y este club también dejó un año sin jugar a Schuster.

Álvaro Romeo: El Manchester City sigue con atención lo que sucede en España. La pregunta es cuánto riesgo está dispuesto a asumir. Me parece difícil que el City se vaya a meter en un lío si no tiene las cosas muy claras. Está en una posición de fuerza ahora mismo, tiene la posibilidad de esperar y hay tiempo, el mercado se cierra el 5 de octubre. Después de la que ha tenido con el TAS para jugar la Liga de Campeones no creo que se meta en un lío.

El Manchester City seguramente a ojos del jugador le puede ofrecer un proyecto más ilusionante. Las posibilidades son muchas y la única cuestión que hago es cuándo se le acabará pagando. Si a Messi le igualan el salario, que lo veo imposible, se generaría una desigualdad difícil de asumir. A Lionel Messi desde el entorno del Manchester City se le tiene como una especie de víctima.

