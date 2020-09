Antonio Lucas: "Gistau, Jabois y yo sabíamos cuándo apretar el botón de la verbena"

Teníamos una promesa con Antonio Lucas, sería, al inicio de esta temporada 3, el primer invitado del programa. Y hemos cumplido la promesa. Se sienta a la derecha de Mara Torres, distancia de seguridad de esta nueva era, en el estudio central de la Cadena SER. A la hora del seudónimo Mara propone "Nuevo Confurco" y surge al momento la experiencia vital más intensa a la que el escritor y periodista se ha enfrentado a lo largo de su vida: embarcarse en el Gran Sol, el arrastrero gallego que hace una de las rutas por los caladeros más peligrosos del mundo, en el Atlántico Norte casi llegando Terranova.

"Son la mejor gente que yo he conocido en muchos años, descubrí en ellos la humanidad de la gente de mar", ha explicado Antonio Lucas. Esa experiencia, que lo llevó a relatar durante 16 días cómo era la vida de ese barco de pesca, confiesa que lo ha cambiado para siempre. Hay un Antonio Lucas de antes y otro de después.

Pero... ¿Qué lo llevaba a querer vivir esas historias del mar en primera persona? El hermano de un amigo falleció siendo marinero en Castletownbere, en un temporal muy imprevisto de un día de agosto. En esa primera salida pierde la vida salvando a un compañero marinero. Con esa historia, la historia de Agustín, el deseo de conocer esa realidad lo arrastró. "Me empujó con una inconsciencia excesiva y con una valentía que yo no tengo", ha explicado.

Lo que allí vivió se quedó grabado en un reportaje que escribió para El Mundo. Allí se encontró una realidad mucho más extrema de lo que podía haberse imaginado. “La humedad te cala hasta el blando del hueso, no puedes dormir más de 3 horas seguidas”, ha explicado. "Mi estupidez, de persona que no conoce el mundo, fue llevarme dos bañadores. No sé si pensaba que podría darme un bañito, pero el cordón de los bañadores me permitió ducharme agarrado sin caerme por las embestidas de un mar tan bravo", relata el periodista.

Mara Torres y Antonio Lucas también tuvieron la oportunidad de hablar de periodismo y de grandes nombres como el periodista David Gistau, fallecido recientemente y que formaba parte del trío cultural del periodismo español por excelencia con Lucas y Manuel Jabois. Del momento político actual destaca "un tiempo de una bajura en el debate alarmante" y hace una crítica a las maneras que protagonizan el discurso en este momento.