Jordi Mestre: "Decir que Messi se va a quedar al 200%, como hice con Neymar, sería temerario"

El exvicepresidente del FC Barcelona, Jordi Mestre, aprovechó los micrófonos de El Larguero para analizar todas las claves del caso Messi. El directivo abandonó en julio del pasado año la Junta por discrepancias, pero conoce cómo se dio la última renovación de Leo y la visión de la actual Junta.

A pesar de que lo más probable es que abandone el club y así lo tiene decidido, tal y como ha venido informando El Larguero: "Tengo que ser optimista y espero que al final Messi recapacite y que pueda seguir en el club. Por el bien del Barcelona, de Messi y del fútbol español también".

Jordi Mestre es recordado por la famosa frase sobre Neymar asegurando que "se queda al 200%" sin embargo, esta vez prefiere ser más cauteloso: "No, no, no ya he aprendido. Sería temerario decirlo, incluso. Tengo la esperanza de que recapacite, eso sí" cree el exvicepresidente del Barcelona.

Sobre el contrato del argentino, así lo ve el exvicepresidente Mestre: "Siempre hemos defendido que las grandes leyendas puedan decidir cuándo dejar el club"

"El contrato era del 2016 al 2021, esta era su última campaña. Al no decir nada antes del 10 de junio quedaba automáticamente prorrogado. Él lo que tenía que decir es si esta última no la quería ejercer haberlo avisado antes del 10 de junio", afirmó.

Sobre la cláusula desvelada el sábado por El Larguero por la cual Messi no debe pagar la cláusula de 700 millones para abandonar el club, Mestre no lo recuerda con nitidez: "No recuerdo esa cláusula, me suena muy extraño, aunque hablo de memoria", sentencia.

