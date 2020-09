Llegó la hora de arremangarse

Los contagios de coronavirus se multiplican, el reloj avanza hacia el límite para la aprobación de los presupuestos, Europa espera conocer las cuentas públicas españolas para desembolsar la cantidad pactada, así que hay mucho de que hablar con Pedro Sánchez, que mañana, además, empieza las ronda de contactos con los líderes del resto de fuerzas políticas.

Ya sabemos que Pablo Casado acude a la cita para decirle a Pedro Sánchez que no. Así que, ya desde la fotografía del saludo, el líder popular mandará el mensaje de que con él no cuenten, que no piensa sacarle a Pedro Sánchez las castañas del fuego, como si contribuir a la salvación del país fuera algo así como un favor personal al presidente del Gobierno.

Ahora mismo, hablemos del partido que hablemos, sea el dirigente político que sea, no arremangarse y ponerse a trabajar para la recuperación es de una irresponsabilidad mayúscula. Pensar más en el rédito que se pueda sacar de la confrontación y del desgaste del otro en la gestión de la pandemia, en lugar de asumir la responsabilidad propia, es impresentable.

Y si temen la reacción de sus votantes, que seguro que mayoritariamente lo que quieren es una solución a sus problemas, que negocien y acuerden en silencio sin necesidad de fotos ni de propaganda, muchos de los grandes pactos de la historia de este país se han fraguado sin luz ni taquígrafos. Ahora mismo la propaganda está acabando con la política, y de esta sólo podemos salir con la política.

Esto en lo político. En lo sanitario, los contagios siguen disparados. Siguen disparados especialmente en la Comunidad de Madrid. Ayer Fernando Simón lo destacó en su comparecencia, una gran parte de los diagnosticados y los fallecidos se deben a los datos de la Comunidad de Madrid y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso cree que esta explicación de Simón es "ensañamiento". Ha escrito un tuit diciendo que este ensañamiento con Madrid es "injusto, desproporcionado y perjudicial para España". Donde todos vemos contagios disparados la presidenta ve ensañamiento. Mientras todos esperamos una reacción para frenar la ola, la presidenta madrileña se dedica a señalar a otros, eludiendo una vez más su responsabilidad.

Ayuso no preparó a la Comunidad de Madrid para lo que podía venir y las consecuencias las estamos viviendo ahora. Con los contagios disparados se presenta como la víctima de un ensañamiento. En Madrid hay problema muy grave y si el Gobierno de la comunidad, con Ayuso al frente, es incapaz de solucionarlo habrá que empezar a pensar en activar otro tipo de soluciones.