Pedro Sánchez: "No pueden ser unos Presupuestos excluyentes. No podemos excluir a ningún grupo político"

Semana clave en el mapa político con la búsqueda de apoyos a los presupuestos como objetivo. Por ello, Pedro Sánchez marcaba este lunes el inicio del curso político con una reunión con representantes del empresariado de España, en lo que muchos califican como un mensaje a Pablo Casado.

Más tarde, el presidente del Gobierno se reunirá a lo largo de la semana con el líder del Partido Popular y de la oposición, Pablo Casado, con la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y con los portavoces de ERC y PNV en el Congreso, Gabriel Rufián y Aitor Esteban, respectivamente.

Este martes Àngels Barceló entrevista a Pedro Sánchez en Hoy por Hoy en medio de un aumento cada vez mayor del número de contagios y con el curso político recién comenzado. Estos son algunos de los temas que se han tratado:

Coronavirus

“Ha habido una relajación por parte de la ciudadanía que ha permitido una mayor circulación del virus".

"La aplicación Radar COVID es fundamental para evitar la propagación de la enfermedad".

“El estado de alarma no es el confinamiento total. Fue el paraguas de las comunidades autónomas en las distintas fases de la desescalada”.

"Es muy importante recordar que el estado autonómico exige un liderazgo por parte del Gobierno de España".

"Nunca antes se han puesto tantos recursos en manos de las comunidades autónomas en tan poco tiempo. Es un momento inédito".

“En la lucha contra el virus hay que dejar la lucha partidista. Hay un enemigo común que es el virus. Apelo a la responsabilidad de todos, en especial, del PP”.

"Todos tenemos que ser conscientes que la evolución de la epidemia de nuestro país no es homogénea. No tiene justificación que planteemos un estado de alarma con medidas igual de duras en todo el territorio, por eso proponemos un estado de alarma territorializado".

"Nos preocupa el estado de la epidemia y de la salud pública en Madrid".

"Tenemos una capacidad de detección precoz mucho mayor que a la que teníamos en marzo. El planteamiento del Gobierno es de una preocupante evolución de la pandemia".

Vuelta al cole

"La vuelta al cole de los niños es segura. No existe el riesgo cero pero el que tenemos que evitar es el riesgo a la exclusión social por no volver al colegio".

Los padres y la comunidad educativa puede estar segura de que los niños van a estar más seguros en los centros educativos. Ahora, riesgo cero no existe".

"Los padres y madres pueden acogerse a bajas por eventualidad y, según el decreto 8/20 del programa 'Me Cuida', que está vigente hasta el 22 de septiembre, los padres pueden flexibilizar su jornada laboral hasta un 100%".

Presupuestos

"No vamos a vetar a ningún partido".

"No ha habido veto. Los Presupuestos son la principal herramienta del Gobierno. Arrastramos unos Presupuestos de 2018 que fueron aprobados por un partido conservador y no recoge lo que necesitamos ahora".

"Es urgente apoyar nuevos Presupuestos. Vamos a proponer unos Presupuestos que reflejen los acuerdos de los partidos de gobierno como avanzar en la agenda feminista. Tienen que ser unos Presupuestos de país".

"El socio de Gobierno, Unidas Podemos y el PSOE somos conscientes de que tenemos que apoyar unos Presupuestos que no sean excluyentes".

"No vamos a vetar a ningún partido político. Defendemos la unidad frente a la confrontación. Unidad no significa unanimidad".

Reunión con Pablo Casado

"Tenemos que cambiar el clima político. Tenemos que anteponer el interés general. Pido que amoldemos la ideología al momento que estamos viviendo".

"Si tenemos una emergencia necesitamos instituciones robustas. La democracia es un equilibrio de poderes".

"¿Qué sentido tiene el bloqueo por el bloqueo? El líder de la oposición tiene que liderar el discurso de la oposición. En una situación tan inédita, la alternativa es arrimar el hombro".

"Dos no bailan si uno no quiere. A Zapatero también le bloqueó el PP la renovación del CGPJ. Y Felipe González tuvo una oposición despiadada. Pero ahora el momento es inédito. Los ciudadanos piden a los políticos que se pongan en su piel: una personas que no sabe qué va a pasar con su negocio o tiene un familiar enfermo"

"Le pido al PP que se ponga en el lugar de los ciudadanos que piden estabilidad".

Gobierno de coalición

"Agradezco la lealtad del socio de Gobierno. Compartimos un espacio político que es el de la izquierda. ".

"La estabilidad del Gobierno está garantizada, pero necesitamos también que sea una legislatura fructífera. No tenemos mayoría y tenemos que hablar con muchos grupos parlamentarios con un Congreso fragmentado"

La marcha del rey Juan Carlos

"Es evidente que Unidas Podemos y el PSOE tenemos una cultura política distinta. Fuimos arquitectos de la Constitución española. Nosotros defendemos el pacto constitucional y no se trocea, es un todo y defiende la Monarquía Parlamentaria".

"Lo único que puedo hacer es respetar la confidencialidad de mis conversaciones con el rey y respetar la decisión".

"Evidentemente [los ciudadanos deberían conocer los gastos de la marcha del rey emérito]. Cualquier gesto de ejemplaridad y transparencia es bueno".

Recuperación económica

"La evolución de agosto ha sido muy positiva. La reactivación de los trabajadores que están acogidos a ERTE está siendo positiva".

"Estamos viendo un rebrote de la economía en el tercer trimestre por encima del 10% intertrimestral. La resiliencia y la flexibilidad que están demostrando las empresas y los trabajadores nos llevan a un moderado optimismo".