La derecha y Aramburu, en contra del cartel promocional de 'Patria'

'Patria', la serie que adapta la exitosa novela de Fernando Aramburu sobre el terrorismo de ETA y sus consecuencias, es uno de los estrenos más esperados del año. Un proyecto que, con Aitor Gabilondo a la cabeza, HBO ha estado cocinado a fuego lento desde hace varios años y cuyo estreno se ha visto aplazado por la pandemia de coronavirus. Un lanzamiento fijado finalmente para el 27 de septiembre y que, tras colocar su primer cartel, ha desatado cierta polémica tuitera entre políticos de la derecha.

Un póster, publicado en sus redes sociales y colocado en ciudades como Madrid o San Sebastián, es el objeto de las críticas porque, según entienden representantes del PP, Ciudadanos o Vox, esa imagen equipara el sufrimiento de las víctimas de ETA y sus familiares con el de los presos de la banda terrorista y su entorno. El póster está compuesto de dos fotografías de la serie. A la derecha aparece, bajo una lluvia torrencial, una mujer sujetando el cadáver de su marido, que acaba de ser objetivo de un atentado de la banda terrorista. A la izquierda aparece un joven desnudo tirado en el suelo de una oscura habitación en la que al fondo aparecen otras tres personas, es decir, un condenado o sospechoso de ETA aparentemente torturado en dependencias policiales. Dos imágenes que acompañan al título "Todos somos parte de esta historia".

Varios políticos han mostrado su rechazo a este cartel. El presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal, lo considera "una vergüenza y un insulto". "Todos NO somos parte de esta historia. Desafortunado tuit y cartel para una serie que seguro promete!", tuiteó la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo y hermana del político del PP asesinado por ETA Gregorio Ordóñez que denuncia que el lema del cartel "recuerda al 'todos somos culpables', mantra del nacionalismo. Cuando TODOS son culpables NADIE lo es...". Desde el PP de Navarra ya se han apresurado a pedir la retirrada del cartel. "Pedimos la retirada de este cartel, que falta a la verdad, blanquea el discurso de ETA, equipara a víctimas con verdugos y humilla a los asesinados, heridos, secuestrados y extorsionados por la banda", ha declarado presidenta del partido en esa comunidad, Ana Beltrán.

Andrea Levy, delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, ha manifestado que el cartel le da "asco" por hacer "historia sin olvidar quienes fueron víctimas y quienes verdugos". Del Gobierno regional madrileño también se ha pronunciado la responsable de Cultura, Marta Rivera de la Cruz. "La novela es maravillosa. El cartel de la serie es lamentable. Espero que la serie se parezca a la novela y no al cartel. Porque, insisto, el cartel es una basura indigna de la historia que cuenta 'Patria'. De la historia de casi 1000 muertos", ha escrito en Twitter.

Porque, insisto, el cartel es una basura indigna de la historia que cuenta "Patria". De la historia de casi 1000 muertos.

"Cartel patrocinado por EHBildu y el PNV", escribe por su parte Macarena Olona de VOX. Desde Ciudadanos, su portavoz Melisa Rodríguez también ha denunciado que, bajo su criterio, se iguale a víctimas y verdugos: "Es destrozar la historia y este cartel es muestra de eso". Otras personalidades, ya fuera de la vida política, también han opinado. Albert Rivera ha dicho de la imagen: "Sí, el de la izquierda ponía la nuca y el de la derecha apretaba el gatillo y le mataba". Y a la retahíla de críticas también se ha sumado Rosa Díez. "Así se promociona "Patria"en HBO: lavando la historia de ETA y de los verdugos. La larga mano de Bildu apoyada en el hombro de Sánchez... Qué vergüenza y cuanta dolorosa humillación a las víctimas...".

Así se promociona "Patria"en HBO: lavando la historia de ETA y de los verdugos. La larga mano de Bildu apoyada en el hombro de Sánchez... Qué vergüenza y cuanta dolorosa humillación a las víctimas...

Para Aramburu, un desacierto

El autor de la novela, Fernando Aramburu, compartió ayer en sus redes sociales una fotografía de cartel en la Plaza Callao con el mensaje 'Madrid, hoy, ahora'. Tras la campaña en contra en esa red social, ha escrito unas palabras para mostrar su desacuerdo. "Juzgo que este primer cartel (seguirán otros menos susceptibles, según creo, de generar polémica) no es suficiente para formarse una impresión completa de la serie, por más que esta incluya, como mi novela, un episodio de malos tratos en comisaría, cosa que solía ocurrir, si bien a espaldas de la ley; ley, que como se sabe, fue aplicada en ocasiones con resultados condenatorios. Atribuyo el cartel a una estrategia de márquetin que no comparto. Incumple una norma que yo me impuse cuando escribí mi libro: no perder de vista el dolor de las víctimas del terrorismo, tratarlas con la empatía y el cariño que merecen. La serie, en mi opinión, sí lo hace", ha matizado.

Las imágenes que forman parte del cartel ya se mostraron el año pasado en el Festival de San Sebastián durante un acto en el que Aitor Gabilondo, su creador, explicó que la serie era un "reescalado" de la historia de Aramburu y definió el punto de vista editorial de la serie a partir de esas dos imágenes gemelas. “Cuando se desprecia el dolor ajeno es cuando se envenenan las relaciones. Se van atrincherando los personajes, se van separando, se van alejando, se van refugiando en su propio dolor”, explicaba el guionista. No es la primera vez que HBO muestra esas dos caras de la historia a través de las vivencias y el dolor de las dos protagonistas. También lo hizo en el tráiler y en vídeos promocionales hace unos meses. A San Sebastián volverá el equipo de 'Patria' en una semanas para, ahora sí, presentar la serie completa.