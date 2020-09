Manu Carreño: "Se puede tener la cara como el cemento o como el cemento armado"

Este miércoles Gareth Bale ha hablado sobre su pasado, su presente y su futuro en una entrevista en Sky Sports. "Yo intenté marcharme el año pasado y el club lo bloqueó todo hasta el último segundo. Yo quiero jugar al fútbol, estoy motivado para hacerlo, pero es el club el que lo controla todo. ¿Qué puedo hacer? Tengo un contrato y lo que puedo hacer es seguir con lo que estoy haciendo y ver qué sucede (...) El Madrid me lo pone muy difícil", ha apuntado el galés.

Manu Carreño ha opinado al respecto en El Larguero: "Es que si te quieres ir gratis… Se puede tener la cara como el cemento o luego como el cemento armado".

Sobre la frase, “me intenté ir, pero no me dejaron irme”, Carreño ha apuntado. "Te intentaste ir gratis, no te dejaron irte gratis. Te querías ir a China a que te pagasen los 17 kilos limpios que te paga el Real Madrid pero sin dejar nada de traspaso, pues hombre…".

"Es una cosa muy fea… Aquí gilipollas no hay nadie. No te han dejado irte no, no te han dejado irte a China porque no pagaban nada de traspaso y es normal", ha concluido el director de El Larguero.

Gareth Bale ha dicho sobre su futuro que "si se da la opción de volver a la Premier es algo que miraré seguro. Estamos en periodo de fichajes y el tiempo lo dirá. Es una decisión que está en manos del club".

Además, ha asegurado que se siente muy agusto con la selección: "Cuando vengo aquí me siento muy feliz, muy cómodo, me siento bien recibido. Lo que se diga en Madrid no me afecta, sinceramente, tengo experiencia en lidiar con eso".

