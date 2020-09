Lo advirtió y lo cumplió. Dijo Pablo Casado antes de su cita con Pedro Sánchez en la Moncloa, que con Pablo Iglesias en el Gobierno la negociación era imposible, y claro Pablo Iglesias está en el Gobierno. Un Gobierno de coalición, legítimo y avalado por los votos. El líder del PP sigue decidido a no arrimar el hombro para la recuperación del país. Ya no sólo para la aprobación de unos presupuestos vitales, tampoco está por la labor de la necesaria renovación de algunos de los órganos constitucionales que han superado la fecha de caducidad. Y esto va a ser así para lo que queda de legislatura, que son unos tres años, salvo que Pedro Sánchez rompa con Pablo Iglesias, cosa que ahora mismo parece poco probable.

Así pues, a pesar de sus discursos, de su insistencia en mostrarse abierto a la negociación, a pesar de vender la voluntad de algunos entendimientos, las palabras de Pablo Casado están completamente vacías, puro humo, marketing y propaganda para los suyos, porque lo cierto es que no deja ningún resquicio para el acuerdo.

Y hay más. Aunque Podemos saliera del gobierno, insisto una exigencia absolutamente fuera de lugar y de dudoso talante democrático, los acuerdos seguirían siendo imposibles, porque no hay mayorías alternativas, bueno si, un pacto entre el PP y el PSOE, inimaginable ahora mismo e imposible. Pero imposible porque el propio Pablo Casado lo rechaza, porque, entre otras cosas, tampoco le gusta Pedro Sánchez.

O sea que a Pablo Casado solo le sirve gobernar, porque todo lo que no sea él ocupando la Moncloa es considerado ilegítimo y, en consecuencia, no merecedor de ningún tipo de apoyo. Apoyo, recordemos, para la reconstrucción de un país devastado y apoyo para la renovación de unos órganos que están regulados por la Constitución. Lmisma Constitución que, según él, no respetan algunos de los partidos que se sientan legítimamente en el Congreso. ¿La respeta él impidiendo su normal funcionamiento?