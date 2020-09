La ópera prima del año, terror social y la España de Azcona

Empezamos nueva temporada en El Cine en la SER desde el Festival de Venecia con Pedro Almodóvar y su corto La voz humana como gran baza. Entre los estrenos de cine, la versión en acción real de Mulán llega a la plataforma de Disney Plus con polémica. También en streraming se ha estrenado Los europeos, la película de Víctor García León que adapta la novela de Azcona con Raúl Arévalo y Juan Diego Botto. Hay también cine de terror como Antebellum y más cine español, la ganadora de Málaga llega a los cines, Las niñas, de Pilar Palomero. En cine clásico repasamos la carrera de Raquel Welch por su 80 cumpleaños. Y en televisión, la cuarta temporada de Skam, la serie adolescente de Movistar Plus que tiene a una protagonista musulmana y la incursión en la televisión de Hilary Swank, en Away, un drama espacial de Netflix.

Las niñas (Pilar Palomero)

En 1992 España pensó que era moderna. Los Juegos Olímpicos de Barcelona, el AVE a Sevilla, la Expo... La recesión y los casos de corrupción pasaron a un segundo plano en un año clavado en la memoria colectiva de una generación que, ahora, desde el cine, mira a su infancia. El fantástico debut de Pilar Palomero en la dirección nace sus propias vivencias en un colegio de monjas de Zaragoza. Esa España del despegue social conservaba modos y costumbres de décadas anteriores y la Iglesia seguía educando sexualmente a las niñas en la prohibición.

Por el día, las preadolescentes aprendían que el sexo era algo peligroso y reservado a matrimonio, por la tarde leían los cuestionarios de la Superpop. Y por la noche, la televisión abría otra ventana al mundo con aquellas charlas de Raffaela Carrà y Umbral.

Palomero retrata esos contrastes con realismo y sutileza. Cámara en mano, primeros planos, fueras de campo, silencios y música diégetica... Todo al servicio de este nostálgico viaje de iniciación. La jovencísima Andrea Fandos encabeza el reparto, su poderosa mirada refleja esa confusión, en un trabajo de ensayos, sin guion, que llena a cinta de naturalidad y emoción. Su madre, encarnada por Natalia de Molina, representa otra de las capas del relato. La España del chisme, de la tensión entre campo y ciudad, y del estigma de las madres solteras.

Pilar Palomero firma la ópera prima del año. Las niñas entabla un diálogo con el presente, con los símbolos heredados, y tiene la capacidad de repensar nuestro pasado desde una perspectiva de género.

Los europeos (Víctor García León)

En 1960 Rafael Azcona publicó 'Los europeos', una novela donde el que sería el gran guionista del cine español radiografiaba un país que empezaba a dar síntomas de apertura pero conservaba la miseria moral del franquismo. Ahora Víctor García León, autor de 'Vete de mí' y 'Selfie', dos retratos de la España contemporánea, dirige la adaptación cinematográfica que fiirman Bernardo Sánchez y Marta Libertad. "El diálogo con la España actual es que seguimos como niños acomplejados y arrogantes, no estamos nunca bien con nuestros zapatos y nos cuesta arrojar luz de quienes somos de verdad", apunta el director.

'Los europeos' es la historia de Antonio y Miguel, dos amigos que viajan a la Ibiza de finales de los 50, antes del boom hippie y el desarrollo urbanístico, en busca de bikinis extranjeros. El primero, al que encarna magistralmente Juan Diego Botto, es el pícaro hijo de un arquitecto que consigue que su padre financie dos meses de borracheras y sexo en la isla. A su excursión -él lo llama espeleología de los cuerpos- arrastra a Miguel, joven provinciano que interpreta Raúl Arévalo, delineante precario que solo busca descansar. "Tienen un desdoble maravillloso, que es ser conscientes de que van a seguir las normas marcadas y a la vez saber que el rol que le corresponde es una puta mierda. Y las normas que se aplican para los demás es una farsa. Lo hacen a la vez y eso es una virtud que tiene muy poca gente", explica Juan Diego Botto.

Ibiza era en aquellos tiempos un oasis en la España que se asomaba al aperturismo. Las europeas lucían sus bikinis -hasta que aparecía algún tricornio- y encadenaban fiestas para sorpresa de los señoritos españoles, acostumbrados al recato de la moral nacional católica. "Es una España que vivía en plena censura, en plena dictadura, en plena represión. Ibiza esa otra ventana en la que te podías asomar a otro mundo en color, donde los europeos venían y te preguntabas si existía eso. Y desde esa pacatez, de esa España en blanco y negro, esto personajes observaban esto", comenta el actor.

Y en esas líneas de sombras se mueve la película, marcada por la luz inicial de un amor que se torna oscuro al otro lado del Mediterráneo, en la Barcelona clandestina. Un retrato de una España cínica que buscaba vías de escape pero guardaba y perpetuaba la mediocridad, la misoginia y la doble moral del régimen con estos gañanes. "Ayuda a entender quienes somos al ver a estos personajes. Las alarmas explotan, pero no por fuera, la represión y los muros van por dentro. Como la censura es una cosa que ha calado y permeado, la llevamos puesta, esta cosa de vivan las cadenas que están de aquí", explica el actor.

La actriz Stéphane Caillard encarna a esa Europa que había visto la luz después de la Segunda Guerra Mundial, el amor del personaje de Miguel, que descubre que no es el hombre que creía ser. "La crítica está muy presente. Hay un pesonaje que tiene la posibilidad de estar con una mujer que es claramente más libre, más independiente, más moderna, no sumisa, y el chaval no puede. Le queda grande. Y la mirada de Víctor, como la de Azcona, no está en la crítica a ese personaje femenino", añade Botto.

La cinta rebaja las situaciones de humor e ironía del texto de Azcona. Rodada con sobriedad y cierta melancolía, se centra en esa historia de amor para retratar los contrastes del contexto histórico y la aspiración a 'señorito' que pervive en la mentalidad española. Raúl Arévalo y Juan Diego Botto disfrutan con unos personajes que derrochan química y nos recuerdan porque el 'cuñao' y 'el cayetano' de hoy forrman parte de la historia de España. 'Los Europeos' se puede ver en Orange y posteriormente pasará por las salas de cine.

Antebellum (Gerard Bush y Christopher Renz)

El cine de terror siempre es una buena opción para pasar el fin de semana y, más, si es con trasfondo social. Antebellum es el nombre del periodo histórico que transcurrió antes de la Guerra Civil americana y que supuso el fin de la esclavitud, una época que hemos visto en muchas películas, desde idealización nostálgica de Lo que el viento se llevó al realismo de las plantaciones de algodón y caña de Doce años de esclavitud. Antebellum nos traslada a una de esas propiedad en las que trabajaban centenares de esclavos negros, pero la película también lleva hasta en hoy en día con una escritora afroamericana que denuncia el racismo latente del país.

La intención de los directores Gerard Bush y Christopher Renz, en su primera película, es demostrar que la discriminación racial pervive desde la guerra y que amplios sectores de la población blanca mantiene ese racismo. La protagonista de Antebellum es la actriz y cantante Janelle Monáe, a la que hemos visto en títulos como Figuras ocultas y Moonlight, artista comprometida con la lucha antirracial. Interpreta a esa brillante escritora que se verá envuelta en una verdadera pesadilla. Detrás de la película está uno de los productores de ‘Déjame salir’ o ‘Infiltrado en el KKklan’, títulos que hablan del miedo de amplias capas de la población blanca a convivir con la población negra. Como película de terror, quizás sea algo simple y excesiva, pero Antebellum acierta cuando se muestra ese racismo hasta en los pequeños detalles.

After, en mil pedazos (Roger Kumble)

La saga literaria de Anna Todd, 'After' se ha convertido en todo un fenómeno literario que ha cambiado su vida de forma radical. Nació en Wattpad como resultado de una fantasía de la autora con el cantante Harry Styles, miembro de One Direction, y que adopta el nombre de Hardin Scott en la trama.

Un drama adolescente interpretado por Josephine Langford y Hero Fiennes. Tessa Young es una joven estudiante responsable, con una vida estable y ordenada que empieza la universidad con un claro objetivo: sacar buenas notas. Su compañera de habitación, sin embargo, tendrá otra forma de ver la vida. Todo cambia con la llegada a su vida de Hardin Scott, un adolescente con un pasado oscuro y acostumbrado a una mala vida. En esta segunda parte, un trío amoroso complica la relación de los protagonistas.

Ella quiere alejarse, pero no es tan fácil. Tessa se ha centrado en sus estudios y comienza a trabajar como becaria en Vance Publishing. Allí conoce a Trevor (Dylan Sprouse), un nuevo y atractivo compañero de trabajo que es exactamente el tipo de persona con la que debería estar. Hardin sabe que cometió un error, posiblemente el más grande de su vida y quiere corregir sus errores y vencer a sus demonios. No va a perder a Tessa sin pelear. Pero ¿Cambiará él por amor?

Temblores (Jayro Bustamante)

Temblores forma parte del tríptico concebido por Jayro Bustamante para retratar la desigualdad y el odio en la sociedad guatemalteca. Su segundo largometraje abarca lo que el propio director denomina el segundo insulto, el de la homofobia, el machismo y la misoginia que convergen en la historia de Pablo, un hombre casado y con dos hijos que se plantea dejarlo todo al enamorarse de otro hombre.

La decisión choca con una sociedad gobernada por los dogmas más extremos de la religión. Al rechazo, condena y presión de su familia se une la hostilidad del mundo laboral y la persecución para que no pueda volver a ver a sus hijos. El resultado es un individuo anulado y asfixiado por el entorno, por un sociedad retrógrada que le enfrenta a despojarse de todo, donde la moral pública impuesta por la religión invade y determina la vida privada. Bustamante, además, ataca la hipocresía y el fanatismo desde una familia adinerada retratando a las clases altas y la fragilidad de las apariencias.

El temblor es la metáfora que utiliza el director, juntos a los movimientos sísmicos de Ciudad de Guatemala, para socavar los cimientos de esta familia. La única salida en este ambiente represivo son las llamadas terapias de conversión, que la Iglesia aún practica en muchos países, como España, con la idea de que la homosexualidad es una enfermedad. En este amplio y complejo retrato social de la negación individual, tanto del hombre homosexual como de la mujer sumisa, denuncia la persecución interior y exterior de cualquier elemento que, para la iglesia, ponga en riesgo la idea tradicional de familia como gran institución.

En un país casi sin industria cinematográfica, Jayro Bustamante trabajó durante año y medio con actores noveles y finalmente encontró a Juan Pablo Oyslager, protagonista del film. Un hombre heterosexual dispuesto a comprometerse con esta historia y a defender a la comunidad LGTBI en un país que en pleno 2020 estudia una ley para no considerar delitos de odio el ataque a homosexuales. Primeros planos, rápidos movimientos de cámara, una fotografía e iluminación de clarosocuros, el director acompaña este relato opresivo con un tratamiento visual muy cuidado, que transmite la angustia y confusión de un hombre acorralado.

Temblores se presentó el año pasado en la Berlinale y también pasó por el Festival de San Sebastián, donde recibió el premio Sebastiane Latino por denunciar la lacra de las falsas terapias de curación gay. Jayro Bustamante, que también tiene pendiente de estreno su próxima película, La Llorona, se confirma como una de las voces más interesantes del cine latinoamericano, de hecho, es el único en la lista elaborada por Bong Joon-ho, el director ganador del Oscar, de los realizadores a seguir.

Mulán (Niki Caro) - y su polémica

El caso Mulán es la historia de un desencuentro que pone patas arriba la industria cinematográfica. La película tenía previsto su estreno para marzo, fue cancelado por el cierre de la salas, y se retrasó primero a julio y luego a agosto. En tiempos de zozobra, los cines tenían puestas gran parte de sus esperanzas en este blockbuster veraniego para comenzar su recuperación. Pero Disney cambió de opinión e ideó un estreno previo pago en su plataforma. Una decisión por la que la Federación de Cines de España acusó a la compañía de engañar al público y abandonar a las salas en el peor momento.

No es la primera vez que Disney utiliza su plataforma como banco de pruebas de algunos de sus títulos en cartera. Ya lo hizo adelantando el estreno del musical Hamilton y con Artemis Fowl, pero en estos casos no había promocionado previamente su exhibición en salas. Se trata de un experimento mixto. En los países que disponen de Disney Plus, la película llegará a alquiler premium, es decir, al pago de la suscripción habrá que sumar un desembolso de 22 euros en el caso de España o 30 dólares en EEUU. En algunos mercados, a los que aún no ha llegado la plataforma, el estreno será en salas, por ejemplo en China. La única excepción es Francia, el país más proteccionista con su cine. Para evitar un boicot de los distribuidores a sus próximos títulos, Mulán se estrenará meses más tarde sin pago añadido.

¿Y qué cuentas hace Disney? Los anteriores remakes en acción real de sus clásicos, como Aladdin o El Rey León, han superado los 1.000 millones de recaudación. Se estima que Mulán ha costado 200 millones de dólares, pero en este caso, con este modelo mixto, los ingresos son directos, no tiene que repartirlos con las salas de cine. En un mercado cinematográfico dominado por la incertidumbre, Disney juega con el efecto pandemia para remover los cimientos del sector. Una película para ver en casa las veces que se quiera con un precio pensado como paquete familiar.

Con Tenet como película emblema de la reactivación de las salas a nivel mundial y Santiago Segura tirando del carro en España, Disney se desmarca con esta estrategia y obliga a la industria a abordar un debate aparcado en falso: la convivencia con las plataformas y la flexibilidad de las ventanas de distribución. Y más allá de la polémica, Mulán es un disfrutable remake, el mejor hasta la fecha, sin tanta fantasía ni animales o genios de la lámpara que hablan... Un tono más adulto con escenas de acción, épica y mensaje feminista que dirige Niki Caro.

Estoy pensando en dejarlo (Charlie Kauffman)

Un último estreno, en este caso en Netfliix, es 'Estoy pensando en dejarlo', la nueva película de Charlie Kauffman sobre una mujer que quiere dejarlo con su novio y se ve envuelta en una especie de bucle. Una disección surrealista del amor y la soledad que protagonizan Jessie Buckley, Jesse Plemons y Toni Collette.